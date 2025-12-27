Sénégal: Fatick - Sept morts dans un accident de la circulation sur l'axe Gossas-Diourbel

Fatick — Sept personnes ont perdu la vie, vendredi, dans un accident de la circulation sur l'axe Gossas-Diourbel, à hauteur de Darou Ténéfoul, un village de la commune de Ndiob, dans le département de Fatick (centre), a appris l'APS de source sécuritaire.

L'accident, survenu vers 15 heures 30, a également fait quatre blessés graves et dix blessés légers, tous évacués au centre de santé de Gossas, selon la même source.

Les corps sans vie ont été acheminés à la morgue de l'hôpital régional de Diourbel.