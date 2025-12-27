Sénégal: Kédougou - Trois sites d'orpaillage clandestins démantelés à Saraya (source sécuritaire)

26 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Les éléments du Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention numéro 2 (GARSI 2) de Saeinsoutou et une équipe de la Brigade territoriale de la Gendarmerie de Saraya, dans le département de Kédougou (sud-est) ont procédé au démantèlement de trois sites d'orpaillage clandestin dans le département de Saraya, a-t-on appris de source sécuritaire.

Cette opération de sécurisation de grande envergure de la zone s'est déroulée mercredi et s'inscrit dans le cadre d'une patrouille de routine, ajoute la même source.

"Les forces de sécurité ont ainsi neutralisé trois sites illégaux situés respectivement à Bountoung, Mouran et Bantinkhoto, dans la commune de Missirah Sirimana, zones souvent ciblées par les orpailleurs clandestins", précise-t-elle.

Elle a indiqué que le bilan de cette opération est particulièrement significatif et des matériels ont été saisis.

Quelque 27 groupes électrogènes, 8 marteaux piqueurs, 4 motocyclettes, 1 tricycle, 11 panneaux solaires, ont été saisis par les forces de défense et de sécurité.

La même source signale également la destruction de 25 machines cracheuses utilisées pour l'extraction artisanale de l'or.

Cette opération s'inscrit dans la dynamique de lutte engagée par les autorités contre l'exploitation illégale des ressources minières, une pratique aux conséquences environnementales, économiques et sécuritaires importantes dans la région de Kédougou.

Les forces de sécurité réaffirment ainsi leur détermination à poursuivre ces actions pour freiner durablement l'orpaillage clandestin et préserver les ressources nationales.

