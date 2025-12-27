Sénégal: Kaffrine - Un programme culturel et artistique alléchant à la 21e édition du festival 'Japal Ma Jap'

Kaffrine — Le festival "Japal Ma Jap", dont la 21e édition se tient du 24 au 27 décembre à Kaffrine (centre), propose au public un programme culturel et artistique qui se veut alléchant, avec notamment des spectacles de contes, de danse, ainsi que des pièces théâtrales.

Dès la tombée de la nuit, la place publique située devant la mairie de la capitale du Ndoucoumane se transforme en une véritable scène à ciel ouvert.

Des jeunes et des passionnés de culture et d'art prennent place autour de la scène, impatients de découvrir les différentes prestations des festivaliers venus des différentes régions du Sénégal.

Drapés de costumes traditionnels aux couleurs chatoyantes, les artistes se succèdent, rivalisant de talent et de créations offrant des performances mêlant expression corporelle, chants, récits ancestraux et mises en scène théâtrales.

Les comédiens, à travers des jeux de rôle saisissants, abordent des thématiques profondes axées sur le quotidien de la société sénégalaise, notamment la mort, l'infidélité dans le mariage et les défis du vivre-ensemble, le tout sous le regard et les applaudissements du public.

La cérémonie officielle de lancement du festival s'était déroulée sous la présidence du directeur du centre culturel régional de Kaffrine, Abdourahmane Diallo, en présence du parrain de cette 21e édition, Pape Maguette Ngom.

Ils ont tous les deux salué la constance de ce rendez-vous culturel devenu, au fil des années, un espace d'expression et de valorisation des talents locaux.

Le promoteur du festival, Baba Sy, s'est réjoui de l'engouement du public, visiblement satisfait de la forte mobilisation.

Il a toutefois lancé un plaidoyer en faveur d'un "soutien plus conséquent" de l'Etat du Sénégal aux acteurs culturels de Kaffrine, soulignant le manque de salles de spectacle adaptées et de studios d'enregistrement dignes de ce nom.