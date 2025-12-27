Sénégal: Zohran Mamdani évoque Sénégal-France du Mondial 2002, l'un de ses plus beaux souvenirs de football

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a déclaré que l'un de ses plus beaux souvenirs de football est la victoire du Sénégal sur la France (1-0), lors de la Coupe du monde co-organisée par la Corée et Japon, en 2002.

Dans une courte vidéo publiée ce vendredi sur le réseau social X, par un twitoo dénommé Mo Djamil, l'édile de la ville américaine a affirmé que cette victoire était l'un de "ses premiers souvenirs les plus marquants" au football.

"L'un de mes plus beaux souvenirs dans le football ne porte pas sur la Coupe d'Afrique, mais sur un match de Coupe du monde. Mon père n'a jamais voulu que j'arrive en retard en classe, mais je n'étais pas arrivé à l'heure à l'école", le jour de ce match, a-t-il ajouté avec le sourire.

"Pape Bouba Diop. Un but à zéro. C'est l'un des meilleurs souvenirs dans le football. L'équipe sénégalaise, Henry Camara, Khalilou Fadiga, El Hadj Diouf...ce sont mes premiers souvenirs marquants", a encore dit Zohran Mamdani, âgé à l'époque de 11 ans.

Le 31 mai 2002, l'équipe nationale du Sénégal battait la France, championne du monde en titre, sur un but du regretté Pape Bouba Diop, décédé le 29 novembre 2020, à l'âge de 42 ans, des suites de la maladie de Charcot.

Zohran Mamdani, 34 ans, élu maire de New York en novembre dernier, est né à Kampala, en Ouganda.

Ses parents ont vécu au Sénégal, où son père Mahmood Mamdani a travaillé à Dakar au Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA).

M. Mamdani, qui a suivi le match d'ouverture de la CAN remporté par le pays hôte, le Maroc, par deux buts à zéro aux dépens des Comores, a lui-même séjourné plusieurs fois au Sénégal.