Sénégal: Recherche de l'emploi - Les jeunes invités à se rapprocher des structures étatiques

Saint-Louis — L'adjoint au gouverneur de Saint-Louis chargé des affaires administratives, Sidy Guissé Diongue, a invité vendredi, les jeunes de cette région nord du pays, à se rapprocher des structures mises en place par l'Etat pour les accompagner dans la recherche de l'emploi.

Le gouverneur a notamment cité l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ) et le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3 FPT), entres autres structures.

"Les jeunes ignorent souvent les politiques mises en place par les autorités étatiques pour les accompagner dans la recherche de l'emploi", a déclaré M. Diongue.

Il intervenait à l'occasion du pré-forum sur l'emploi et l'employabilité organisé par le Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC-VFS).

Selon lui, "ces structures accompagnent les jeunes dans la formation et parfois leur octroi des bourses de deux à trois ans pour les aider à avoir une activité professionnelle mais le constat est que souvent ils ne (les] connaissent pas bien".

Il estime que l'érection des pôles territoires va "changer radicalement" la donne au plan économique notamment dans la région de Saint-Louis où l'élevage et l'agriculture seront revalorisés.

Le processus est en train d'avancer et l'objectif est de développer les potentialités dans les pôles territoires, a-t-il dit, notant que Saint-Louis constitue un pôle et les filières porteuses identifiées seront développées.

M. Diongue a toutefois reconnu que les changements climatiques constituent une problématique car ils impactent directement sur les activités comme l'agriculture et l'élevage.

Lamine Dramé chargé du suivi-évaluation du PRDC a rappelé que ce pré-forum prépare le grand forum prévu en janvier à Matam. Il a pour objectif d'informer les jeunes sur les critères que cette structure met en avant pour le choix des associations de jeunes qui seront financées.

Des jeunes en provenance de la zone de couverture du projet ont pris part à cet atelier animé par Pr Sambou Ndiaye de l'Université Gaston berger (UGB) qui s'est penché sur les différents obstacles à l'emploi et à l'employabilité des jeunes.