Sénégal: 'Le Gouvernement a fait preuve d'ingéniosité et de résilience, en opérant des ruptures dans les politiques publiques', selon le Premier ministre

26 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a mis en exergue, vendredi, des résultats enregistrés par le gouvernement, fruit d'une "ingéniosité" et d'une "résilience", malgré le contexte économique difficile, le surendettement hérité et la dégradation de la notation du Sénégal.

"Le Premier ministre a rappelé quelques éléments de contexte comme la situation politique antérieure, le contexte économique difficile, le niveau d'endettement public, les pratiques de mauvaise gouvernance et la dégradation de la notation du Sénégal", indique le communiqué du Conseil des ministres réuni exceptionnellement ce jour.

Ousmane Sonko a ajouté que "face à ces difficiles conditions, le Gouvernement a fait preuve d'ingéniosité et de résilience, en opérant des ruptures dans les politiques publiques, en procédant à la fois aux rectifications de fond ainsi qu'à la formulation et à la mise en oeuvre d'une offre dont les impacts sur les populations sont perceptibles".

Selon la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, le chef du gouvernement a présenté "quelques résultats enregistrés".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Entre autres, il y a "la structuration d'une vision à long terme à travers l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050 avec ses différentes déclinaisons, la baisse des prix des denrées de première nécessité, le lancement, le 1er août 2025, du Plan de redressement économique et social (PRES), la conclusion d'un Pacte social avec les acteurs sociaux et le succès retentissant des différents Appels publics à l'épargne (APE)".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.