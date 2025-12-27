Sénégal: 'Le Gouvernement a fait preuve d'ingéniosité et de résilience, en opérant des ruptures dans les politiques publiques', selon le Premier ministre

Dakar — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a mis en exergue, vendredi, des résultats enregistrés par le gouvernement, fruit d'une "ingéniosité" et d'une "résilience", malgré le contexte économique difficile, le surendettement hérité et la dégradation de la notation du Sénégal.

"Le Premier ministre a rappelé quelques éléments de contexte comme la situation politique antérieure, le contexte économique difficile, le niveau d'endettement public, les pratiques de mauvaise gouvernance et la dégradation de la notation du Sénégal", indique le communiqué du Conseil des ministres réuni exceptionnellement ce jour.

Ousmane Sonko a ajouté que "face à ces difficiles conditions, le Gouvernement a fait preuve d'ingéniosité et de résilience, en opérant des ruptures dans les politiques publiques, en procédant à la fois aux rectifications de fond ainsi qu'à la formulation et à la mise en oeuvre d'une offre dont les impacts sur les populations sont perceptibles".

Selon la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, le chef du gouvernement a présenté "quelques résultats enregistrés".

Entre autres, il y a "la structuration d'une vision à long terme à travers l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050 avec ses différentes déclinaisons, la baisse des prix des denrées de première nécessité, le lancement, le 1er août 2025, du Plan de redressement économique et social (PRES), la conclusion d'un Pacte social avec les acteurs sociaux et le succès retentissant des différents Appels publics à l'épargne (APE)".