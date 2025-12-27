Afrique: Nigéria-Tunisie, affiche de prestige du groupe C, samedi

La phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 se prolonge samedi avec un duel au sommet dans le groupe C, opposant le Nigéria à la Tunisie, deux sélections victorieuses lors de la première journée.

Les Super Eagles du Nigéria ont parfaitement lancé leur campagne en s'imposant lors de leur match inaugural (2-1) contre les Tanzaniens, confirmant leur statut de prétendants sérieux au titre.

De leur côté, les Aigles de Carthage de Tunisie ont également réussi leur entrée en lice avec une victoire convaincante (3-1) face à l'Ouganda.

Le choc Nigéria-Tunisie, prévu samedi à 20h GMT au Complexe sportif de Fès, pourrait être décisif pour la première place du groupe C et offrir au vainqueur une qualification pour les huitièmes de finale.

Dans l'autre rencontre du groupe, l'Ouganda et la Tanzanie vont s'affronter le même jour à 17h 30 GMT à Al Barik Stadium, dans un duel important pour la suite de la compétition.

Battues lors de leur premier match, les deux sélections joueront gros et tenteront de relancer leur campagne africaine afin de conserver leurs chances de qualification.