Guinée: Présidentielle - Près de 7 millions d'électeurs aux urnes, dimanche

26 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Au total, 6,8 millions d'électeurs guinéens sont appelés, dimanche, aux urnes pour le premier tour d'une élection présidentielle, qui va marquer la fin d'une période de transition de quatre ans et le retour à l'ordre constitutionnel.

Cette élection marquera la fin de la transition militaire, après le coup d'État du lieutenant-colonel Mamadi Doumayan, qui a renversé, le 5 septembre 2021, le président Alpha Condé (2010-2021).

Les Guinéens vont ainsi départager les neuf prétendants en lice, dont le président de la transition, Mamadi Doumbouya, qui se présente en candidat indépendant à la suite d'une une révision de la Constitution intervenue en septembre dernier.

Le chef de la junte militaire est challengé par Elhadj Bouna Keita, Abdoulaye Kourouma, Faya Lansana Millimouno, Mohamed Nabé, Mohamed Chérif Tounkara, Ibrahima Abé Sylla, Makalé Camara, Abdoulaye Yéro Baldé.

