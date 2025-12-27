Afrique: CAN 2025 - Dans une rencontre sans saveur, la Zambie et les Comores se quittent dos à dos

Les Zambiens et les Comoriens ont dû partager les points (0-0) ce vendredi 26 décembre au stade Mohamed-V de Casablanca dans un match décevant et cadenassé. Les chipolopolos enchaînent un deuxième match nul consécutif dans ce groupe A tandis que les Coelacanthes ouvrent leur compteur.

Un petit point et c'est tout. Dans un stade Mohamed-V de Casablanca loin d'être plein, Zambiens et Comoriens n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul et vierge dans une rencontre entre outsiders d'un groupe A composé du mastodonte marocain et de l'ambitieuse équipe du Mali.

Les Coelacanthes, qui avaient montré de belles choses malgré leur défaite lors du match d'ouverture face au Maroc (1-2), ont bien débuté la rencontre et ont même failli ouvrir le score dès la 6e minute de jeu. Après un corner, Myziane Maolida a récupéré un ballon qui traînait et n'a pas hésité à frapper à bout pourtant. Le portier zambien, Willard Mwanza était battu mais pas son défenseur Dominic Chanda qui a sauvé son équipe devant son but.

Un but refusé pour les Comores

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les hommes du sélectionneur franco-italien Stefano Cusin, positionnés en 5-3-2, ont cru ouvrir le score par l'intermédiaire de Maolida encore lui. Après un excellent travail de Rafiki Saïd côté gauche qui a éliminé Benson Sakala à l'aide d'une prise de vitesse éclair, le joueur de Liège a parfaitement servi Maolida qui a même eu le temps de conclure en deux temps. Mais la joie était de courte durée pour l'ancien lyonnais. La VAR a annulé le but en raison d'une vilaine semelle au milieu de terrain de Yacine Bourhane sur Owen Tembo au départ de l'action (18e).

En face, la Zambie, uniquement dangereuse sur des longues touches, n'a pas montré grand-chose. Patson Daka a tenté de profiter des prises de balles approximative du portier Yannick Pandor pour se distinguer mais le gardien comorien s'est bien rattrapé à plusieurs reprises (12e, 38e).

La seconde période a été terne et sans relief où les Comores ont baissé le pied alors que la Zambie a légèrement haussé son niveau de jeu. Insuffisant pour se montrer dangereuse cependant même si les Chipolopolos ont eu quelques situations. Sur une action pour une fois bien construite, Fashion Sakala côté droit a effectué un centre-tir qui a terminé dans le petit filet de Pandor qui semblait cependant sur la trajectoire (68e). Mais la plus grosse occasion de la deuxième mi-temps a été pour les Coelacanthes. Sur un long ballon de Youssouf Changama vers Faïz Selemani, Willard Mwanza a raté sa sortie et l'attaquant a pu dévier le ballon de la tête mais pas suffisamment pour cadrer (80e).

Un match nul qui n'arrange aucune des deux équipes dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Pour leur dernier match dans cette poule A, la Zambie aura fort à faire face au Maroc tandis que les Comores devront faire un résultat contre le Mali.