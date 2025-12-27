Afrique: Israël reconnait officiellement le Somaliland, l'Égypte et la Turquie condamnent cette décision

Israël a annoncé vendredi 26 décembre la reconnaissance du Somaliland, une république autoproclamée. Jusqu'à aujourd'hui, cette république ayant fait secession de la Somalie, il y a près de 35 ans, n'avait jamais bénéficié de la reconnaissance d'un État.

Israël devient l'unique État au monde à reconnaitre le Somaliland comme « un État indépendant et souverain », une reconnaissance « mutuelle », précise le communiqué officiel israélien.

Dans ce texte, le Premier ministre Benyamin Netanyahu mentionne « l'esprit des Accords d'Abraham » en référence à la vague de normalisation qui a vu en 2020 les Émirats arabes unis, Bahrein, le Maroc et le Soudan établir des relations diplomatiques avec l'État hébreu -le Soudan, plongé depuis dans la guerre, n'ayant pas ratifié cette normalisation.

En termes d'impact, la reconnaissance du Somaliland n'a pas grand-chose à voir avec la perspective d'une normalisation avec l'Arabie saoudite, longtemps espérée par Israël mais aujourd'hui bloquée par Riyadh en raison de la politique de l'État hébreu vis-à-vis des Palestiniens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Condamnation de la Somalie

En tissant des liens avec le Somaliland, Israël peut espérer poser un pied dans la corne de l'Afrique à portée des rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran et ennemis déclarés de l'État hébreu. Restent aussi ces informations jamais confirmées sur un projet de relocalisation au Somaliland de Palestiniens de Gaza, l'un des scénarios ayant circulé ces dernières années alors que des responsables israéliens et américains évoquaient ouvertement une bande de Gaza vidée de tout ou partie de sa population.

L'Égypte a condamné cette reconnaissance du Somaliland comme État indépendant. La Somalie, la Turquie, proche alliée et soutien de Mogadiscio, et Djibouti l'avaient déjà fait auparavant. Les chefs de la diplomatie des quatre pays se sont entretenus par téléphone après l'annonce israélienne, exprimant leur « rejet total et leur condamnation de la reconnaissance par Israël de la région du Somaliland », et soulignant leur « plein soutien à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Somalie ».

Le Somaliland a déclaré unilatéralement son indépendance en 1991, alors que la République de Somalie sombrait dans le chaos après la chute du régime militaire de l'autocrate Siad Barre. Il fonctionne depuis en autonomie, avec ses propres monnaie, armée et police, et se distingue par sa relative stabilité comparé à la Somalie, minée par l'insurrection islamiste des shebab et les conflits politiques chroniques.