Soudan: Dr Kamil Idris - Le gouvernement de l'Espoir oeuvre à créer un climat propice à un dialogue soudano-soudanais inclusif

Le Premier ministre Dr Kamil Idris, a affirmé que le gouvernement de l'Espoir s'emploie à créer un climat favorable à un dialogue soudano-soudanais qui n'exclut personne, précisant que ce climat inclura tous les Soudanais, dans toute la diversité de leurs composantes.

Il a souligné que le dialogue constitue la tribune à travers laquelle les forces politiques doivent répondre à la question fondamentale de la gouvernance du Soudan, ouvrant ainsi la voie à des élections. Il a également révélé l'existence d'un plan d'action consensuel entre les Soudanais pour la mise en oeuvre de l'initiative.

Dr Idris a indiqué que le dialogue soudano-soudanais sera soumis à des conditions, tout en assurant que le climat sera préparé pour tous les Soudanais, indépendamment de leurs appellations, qu'il s'agisse de partis ou de regroupements souhaitant rejoindre le dialogue, lesquels seront les bienvenus.

Il a ajouté que ce dialogue doit être l'espace où les forces politiques répondront collectivement à la question de comment gouverner le Soudan sur la base d'un consensus relatif, avant de se diriger vers des élections directes, placées sous une observation internationale, au cours desquelles le peuple soudanais choisira librement ses dirigeants.

Lors d'une conférence de presse tenue à Port-Soudan à son retour de New York, le Premier ministre a également fait état d'un renforcement des efforts et de l'intérêt accordé aux relations avec les pays voisins africains, à travers la diplomatie officielle et populaire. Il a évoqué une communication continue avec l'Égypte et le Royaume d'Arabie saoudite, ajoutant que même les pays africains n'ayant pas initialement répondu favorablement aux initiatives de paix feront l'objet de démarches visant à ouvrir de nouveaux canaux de communication, en préparation de l'initiative de paix et du dialogue soudano-soudanais.

Il a précisé que des mesures concrètes ont été engagées, notamment l'appel au dialogue et la préparation du climat par la facilitation de toutes les procédures pour les Soudanais vivant à l'étranger, la levée des restrictions qui leur sont imposées, ainsi que, après consultation, la possible levée ou l'abandon de certaines plaintes jugées non essentielles, afin de créer un environnement favorable.

Dr Idris a, dans ce contexte, évoqué les facilitations relatives aux passeports et à l'état civil, décidées par le président du Conseil souverain il y a quelques jours, soulignant que l'ensemble de ces mesures logistiques, juridiques et politiques sera mis en oeuvre pour préparer le climat du dialogue soudano-soudanais.

Interrogé sur la surveillance internationale par les Nations unies, l'Union africaine et la Ligue des États arabes, ainsi que sur la possibilité du déploiement de forces internationales au Soudan, compte tenu des expériences passées, Dr Idris a été catégorique : le Soudan n'acceptera aucune force onusienne.

Il a rejeté la répétition des expériences antérieures ayant causé de grandes souffrances, affirmant que toute forme de surveillance doit faire l'objet d'un accord avec l'État et le gouvernement soudanais, et ne saurait être imposée. « Nous sommes les propriétaires de cette initiative », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il n'y aura aucune surveillance imposée à un État souverain, et que toute observation restera conditionnée à l'approbation du gouvernement et de l'État soudanais.