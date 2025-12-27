Soudan: Le PM - L'initiative de paix du pays au Conseil de sécurité a exprimé l'indépendance de la nation et la souveraineté de l'État

initiative nationale purement soudanaise pour la paix, reflétant l'indépendance de la nation et la souveraineté de l'État, ainsi que son rôle actif à travers cette initiative.

Il a souligné que le message transmis était clair : le Soudan est un partisan de la paix et non de la guerre, précisant que le conflit a été imposé au peuple soudanais.

Dr Idris a fait état de réactions positives exprimées lors de la séance par plusieurs États et personnalités, confirmant la souveraineté et la légitimité de l'État soudanais, et affirmant qu'il n'existe aucune autorité gouvernementale parallèle.

Il a également exprimé sa reconnaissance au Groupe africain au sein du Conseil de sécurité pour son soutien total au Soudan et sa participation active à la promotion de l'initiative.

Lors d'une conférence de presse tenue à l'aéroport de Port-Soudan à son retour de New York, le Premier ministre a indiqué que les rencontres qu'il a eues durant sa visite ont été fructueuses et favorables au Soudan, permettant de mettre en lumière les crimes et atrocités commis contre le pays.

Il a évoqué des crimes de guerre, des atrocités sans précédent et des crimes contre l'humanité perpétrés par les milices, ajoutant que la prochaine étape consistera à mettre en oeuvre une paix juste et globale pour le peuple soudanais.

Dr Idris a également souligné l'accueil positif réservé à l'initiative de paix présentée par le Soudan lors de la séance du Conseil de sécurité, la qualifiant de vision fondée sur le courage et la sagesse.

Il a précisé que ses entretiens avec le Secrétaire général des Nations unies, le président du Conseil de sécurité et plusieurs États ont été importants, positifs et favorables au Soudan.