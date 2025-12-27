Soudan: Dr. Idris passe en revue les résultats de la participation du pays à la session du Conseil de Sécurité

Le Premier Ministre, Dr Kamel Idris, a passé en revue, lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Port Soudan à son retour de New York, les résultats de sa participation aux réunions des Nations Unies, soulignant que la visite a constitué une étape historique dans les relations du Soudan avec la communauté internationale.

Le Premier Ministre a remercié le Président du Conseil de Souveraineté, lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, et le Président de la République Arabe d'Égypte, Abdel Fattah Al-Sissi, pour leur suivi attentif et leur supervision continue à l'initiative de paix depuis ses premières étapes, saluant à cet égard les efforts du Prince Mohamed Ben Salman et du Président Américain Donald Trump.

Il a également salué le soutien des membres du Conseil de souveraineté et du Conseil des Ministres, des Forces Armées, de la police, des recrues et de tous ceux qui ont contribué à cette « bataille existentielle » par la pensée, l'argent ou le mot.

Idris a expliqué que la visite a commencé par ce qu'on appelle une « conférence médiatique » au sein des Nations Unies, qui est une procédure traditionnelle précédant les sessions du Conseil de sécurité visant à présenter la vision de l'État conformément aux normes en vigueur depuis la création de l'organisation internationale.

Il a indiqué que le Soudan a ensuite participé à une séance ouverte du Conseil de sécurité en présence des pays concernés par la question au cours de laquelle la vision soudanaise pour la paix a été présentée et avait trouvé un accueil favorable d'un certain nombre de parties internationales.

Il a souligné que les sessions ouvertes différaient de celles à huis clos en termes de transparence et d'ampleur de la participation.

Le Premier Ministre a révélé avoir tenu des réunions fructueuses avec le Secrétaire Général des Nations Unies et le Président du Conseil de Sécurité, ainsi que des réunions avec le groupe africain au sein du Conseil, dont le mandat expire à la fin de l'année en cours, soulignant que celui-ci avait exprimé un soutien fort et explicite au Soudan et ayant contribué à promouvoir l'initiative soudanaise au sein du Conseil de sécurité.

Il a ajouté que les réunions ont également inclus les représentants des pays africains membres du Conseil, ainsi que d'autres pays, soulignant que ces pays ont exprimé leur soutien absolu au Soudan et à sa juste cause.

La visite comprenait également des rencontres avec les délégations égyptienne et turque, ainsi qu'avec la communauté soudanaise à New York, dont il a qualifié son rôle de central pour le soutien de l'initiative nationale, en plus de rencontres avec la presse internationale.

Le Premier Ministre a souligné que « l'initiative du Gouvernement du Soudan pour la paix » est une initiative nationale purement soudanaise, et que ses propriétaires sont le peuple Soudanais avec toutes ses composantes, expliquant que le Soudan a insisté, lors du briefing qui a précédé la session du Conseil de sécurité, sur le fait que ses efforts complètent les initiatives internationales qui soutiennent la paix.

Il a remercié le président américain Donald Trump, le Président Abdel Fattah Al-Sissi, le prince Mohamed ben Salman, prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite, et plusieurs leaders régionaux pour leurs initiatives pour soutenir la paix au Soudan.

Il a aussi salué les efforts de Mussad Boulos et du secrétaire d'État américain pour soutenir le processus de paix.

Le Premier ministre a précisé que le Soudan avait clairement affirmé au sein des Nations Unies que les Soudanais sont des partisans de la paix et non de la guerre, réfutant ainsi l'impression dominante de rejet de la paix, soulignant que la paix représente un principe ferme et inébranlable pour le peuple soudanais.

Il a précisé que cette participation considérée la première fois depuis le déclenchement de la guerre où le Soudan est passé du rôle de récepteur à celui d'initiateur au sein de la communauté internationale, en présentant une initiative purement soudanaise, ce qui reflète une pleine reconnaissance du gouvernement civil soudanais.

Il a également souligné que les rencontres avec le secrétaire général des Nations unies, le groupe africain et les pays amis, ainsi que la Turquie, l'Égypte, la Russie, la Chine, le Pakistan, le Qatar et l'Érythrée, ont renforcé le soutien international pour le Soudan et ouvert la voie devant de prochains pas visant à adopter une vision compréhensive pour réaliser la paix rapide et durable.

Le Premier Ministre a conclu son allocution en soulignant que cette visite était, à tous égards, historique, et qu'elle marquait le début d'une nouvelle phase dans laquelle le Soudan serait un Etat d'initiative et un leader pour les efforts de paix.