Soudan: Le Premier ministre regagne le pays après sa participation à la session du Conseil de sécurité à New York

26 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, le Dr Kamel Idris, est rentré au pays aujourd'hui après avoir pris part aux réunions du Conseil de sécurité des Nations unies à New York, au cours desquelles il a présenté l'initiative du gouvernement soudanais en faveur de la paix.

À son arrivée à l'aéroport de Port-Soudan, il a été accueilli par plusieurs ministres et responsables gouvernementaux.

Le Premier ministre tiendra une conférence de presse au cours de laquelle il présentera les résultats de sa participation ainsi que les conclusions de ses rencontres avec les responsables de l'Organisation des Nations unies.

Lire l'article original sur SNA.

