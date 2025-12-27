Soudan: Le Premier ministre exprime sa gratitude envers l'Italie pour son soutien au pays

26 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr Kamel Idris, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à l'Italie pour son soutien au Soudan et le lancement de l'initiative « L'Italie pour le Soudan », soulignant la volonté de renforcer et de développer les relations de coopération entre les deux pays dans l'intérêt commun de leurs peuples.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre aujourd'hui avec l'ambassadeur d'Italie au Soudan, M. Michele Tomasso, qui a expliqué dans une déclaration à la presse que la rencontre avait porté sur le renforcement des perspectives de coopération entre l'Italie et le Soudan, soulignant le soutien de son pays aux efforts visant à instaurer la paix et la stabilité au Soudan, et le lancement de l'initiative italienne pour le Soudan.

Il a précisé que la rencontre avait porté sur le soutien italien au Soudan, en particulier l'aide humanitaire aux personnes déplacées dans les camps de réfugiés, le premier avion italien transportant de l'aide humanitaire étant arrivé hier à l'aéroport de Port Soudan, ajoutant que l'aide humanitaire au Soudan se poursuivrait au cours de l'année prochaine.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.