Soudan: Le Premier ministre exprime sa gratitude envers l'Italie pour son soutien au pays

Le Premier ministre, Dr Kamel Idris, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à l'Italie pour son soutien au Soudan et le lancement de l'initiative « L'Italie pour le Soudan », soulignant la volonté de renforcer et de développer les relations de coopération entre les deux pays dans l'intérêt commun de leurs peuples.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre aujourd'hui avec l'ambassadeur d'Italie au Soudan, M. Michele Tomasso, qui a expliqué dans une déclaration à la presse que la rencontre avait porté sur le renforcement des perspectives de coopération entre l'Italie et le Soudan, soulignant le soutien de son pays aux efforts visant à instaurer la paix et la stabilité au Soudan, et le lancement de l'initiative italienne pour le Soudan.

Il a précisé que la rencontre avait porté sur le soutien italien au Soudan, en particulier l'aide humanitaire aux personnes déplacées dans les camps de réfugiés, le premier avion italien transportant de l'aide humanitaire étant arrivé hier à l'aéroport de Port Soudan, ajoutant que l'aide humanitaire au Soudan se poursuivrait au cours de l'année prochaine.