Soudan: Malik Agar exclut toute négociation ou trêve avec « l'agresseur »

26 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition, Malik Agar a affirmé qu'il n'y aurait « ni trêve ni négociation avec un agresseur », soulignant que la paix juste à laquelle aspire le Soudan se réalisera à travers la vision et la feuille de route du peuple soudanais et de son gouvernement.

S'exprimant à la célébration de Noël de l'Église du Christ soudanaise dans le quartier de Philippe en présence de plusieurs ministres et responsables de l'État, Agar a dénoncé ce qu'il a qualifié de « faux prétextes de la guerre », fondés selon lui sur des revendications de démocratie, le retour à l'État de 1956 et la lutte contre les islamistes, qu'il a affirmé avoir quitté le pouvoir.

Le vice-président du Conseil de souveraineté a décrit la guerre en cours comme un conflit motivé par la convoitise des ressources et la volonté de modifier la démographie du Soudan ajoutant que les guerres qu'a connues et continue de connaître le pays constituent une occasion de réflexion et une leçon pour renforcer l'unité nationale et jeter les bases d'un État de paix et de justice.

Malik Agar a également appelé à rejeter la division et l'extrémisme religieux, à promouvoir les valeurs de tolérance et à renoncer à la haine, soulignant que le véritable critère en religion est la piété, au-delà de la couleur, du genre et de l'ethnie, ainsi que le bon comportement qui rapproche les coeurs des croyants.

De son côté, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Bashir Haroun Abdel Karim, a exhorté à inculquer les valeurs de la foi et de la tolérance à la nouvelle génération afin de favoriser la réforme et de renforcer la religiosité au sein des sociétés.

