Congo-Kinshasa: Près de 10 000 enfants vaccinés contre la rougeole à Katoyi et Kirotshe en une semaine

Au moins 9 962 enfants, âgés de 6 à 59 mois, ont été vaccinés, durant une semaine, contre la rougeole sur 7 312 attendus dans les zones de santé de Katoyi et de Kirotshe, territoire de Masisi (Nord-Kivu).

Cette campagne d'urgence, menée dans les centres de santé de Kasheembe et de Rubaya.

Elle intervient après une alerte prolongée de plus de cinq mois, durant laquelle plusieurs cas de rougeole ont été notifiés dans la région.

Après avoir subi les conséquences de la rougeole pendant plus de cinq mois au sein de leur communauté, les parents de l'aire de santé de Rubaya ont participé massivement à cette activité vaccinale.

Véridique Ndagijimana, infirmier titulaire adjoint du centre de santé de référence de Rubaya est satisfait de ce taux de participation qui, selon lui, a largement dépassé les attentes initiales.

"Le ministère de la Santé, à travers la zone, avec ses plaidoyers, puisque vous savez, depuis le mois de mai, on avait notifié beaucoup de cas de rougeole qui étaient soignés au niveau de Kacheembe, plus de 5 mois étant dans l'épidémie, le gouvernement a proposé une campagne contre cette rougeole. On a organisé une stratégie fixe. Les mamans ont fréquenté les centres de vaccination. Au total, nous avons vacciné 9962 enfants sur 7312 enfants attendus", a-t-il soutenu.

Au-delà de cette campagne d'urgence, l'infirmier Véridique Ndagijimana a exhorté les parents à respecter le calendrier vaccinal de routine afin de protéger durablement les enfants contre les maladies évitables.

Un leader communautaire de la zone de santé de Katoyi a plaidé pour l'instauration d'une paix durable.

Pour lui, la résurgence d'épidémies telles que la rougeole n'est que l'une des conséquences dramatiques de l'instabilité sécuritaire qui fragilise le système de santé dans cette partie du Masisi.