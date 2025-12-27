Congo-Kinshasa: Le gouverneur du Maniema dément avoir détourné les fonds de rétrocession

Le gouverneur du Maniema, Moïse Moussa, a démenti, jeudi 25 décembre, les accusations portées contre lui sur le détournement des fonds de rétrocession alloués à la province.

Lors d'une conférence de presse tenue à Kindu, il a affirmé que ces allégations n'avaient pour objectif que de nuire à sa réputation.

Concernant les fonds alloués à la province, le gouverneur du Maniema a précisé que le pouvoir central n'avait effectué que deux rétrocessions depuis le début de l'année en cours.

« J'estime que toutes ces accusations sont infondées. D'ailleurs, leur auteur n'a pas été capable de les prouver devant les députés provinciaux. En effet, il a écrit dans sa lettre que nous aurions détourné dix mois de rétrocession. Selon lui, le Trésor public nous aurait versé la totalité des douze mois. Pourtant, il est connu que, jusqu'à présent, nous n'avons reçu que deux mois de rétrocession, janvier et février derniers », a déclaré Moïse Moussa.

A ce jour, a-t-il poursuivi, la Régie financière du Maniema mobilise pour le compte du gouvernement provincial environ 53 %, soit entre 30 000 et 35 000 dollars américains.

Les allégations contre le gouverneur Moussa figurent dans une correspondance du vice-gouverneur déchu du Maniema, Corneille Katisamba. En réaction, ce dernier a accusé l'Assemblée provinciale du Maniema de protéger une personne qui aurait détourné plusieurs millions.

Cette crise au sein de l'équipe gouvernementale est née d'une motion d'interpellation des députés provinciaux reprochant au vice-gouverneur de ne pas avoir présenté l'édit budgétaire 2026. Cette motion d'interpellation s'est finalement transformée en motion de déchéance.