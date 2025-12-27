Congo-Kinshasa: Salomon Idi Kalonda appelle à l'unité pour résoudre « les problèmes graves du pays »

26 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le sénateur Salomon Idi Kalonda appelle les Congolais à s'unir afin de résoudre les problèmes qui minent le pays.

Il a formulé cette requête jeudi 25 décembre sur son compte X.

« Les circonstances exceptionnelles que traverse la RDC appellent des initiatives inédites et courageuses. Si nous, Congolais, sommes capables de nous rassembler derrière les Léopards, nous devrions l'être, a fortiori, pour régler les problèmes très graves du pays », a-t-il souligné.

Salomon Idi Kalonda réagissait au lendemain du sixième anniversaire du parti Ensemble pour la République.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A l'occasion de cette commémoration, le président de cette formation politique, Moïse Katumbi, a préconisé le dialogue comme moyen de sortir le pays de la crise multiforme qui le mine.

« La seule voie crédible est un dialogue inclusif associant gouvernement, opposition politique non armée, AFC/M23 et société civile, sous l'égide de la CENCO-ECC », a-t-il déclaré.

Le leader d'Ensemble pour la République a par ailleurs annoncé la mise en place d'un directoire national et appelé à une mobilisation pacifique pour la liberté, la démocratie et la dignité humaine. Il se dit convaincu que le changement reste possible.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.