Congo-Kinshasa: Salomon Idi Kalonda appelle à l'unité pour résoudre « les problèmes graves du pays »

Le sénateur Salomon Idi Kalonda appelle les Congolais à s'unir afin de résoudre les problèmes qui minent le pays.

Il a formulé cette requête jeudi 25 décembre sur son compte X.

« Les circonstances exceptionnelles que traverse la RDC appellent des initiatives inédites et courageuses. Si nous, Congolais, sommes capables de nous rassembler derrière les Léopards, nous devrions l'être, a fortiori, pour régler les problèmes très graves du pays », a-t-il souligné.

Salomon Idi Kalonda réagissait au lendemain du sixième anniversaire du parti Ensemble pour la République.

A l'occasion de cette commémoration, le président de cette formation politique, Moïse Katumbi, a préconisé le dialogue comme moyen de sortir le pays de la crise multiforme qui le mine.

« La seule voie crédible est un dialogue inclusif associant gouvernement, opposition politique non armée, AFC/M23 et société civile, sous l'égide de la CENCO-ECC », a-t-il déclaré.

Le leader d'Ensemble pour la République a par ailleurs annoncé la mise en place d'un directoire national et appelé à une mobilisation pacifique pour la liberté, la démocratie et la dignité humaine. Il se dit convaincu que le changement reste possible.