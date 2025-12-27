Dans une volonté de lutter contre les expropriations des domaines forestiers, le Projet de Gestion des Ressources Naturelles au Sénégal (Senrm) en collaboration avec les services des eaux et forêts lancent une opération de bornage et de pancartage.

Les acteurs du secteur forestier et les services compétents de l'Etat ont partagé ce vendredi sur Projet de Gestion des Ressources Naturelles au Sénégal (Senrm), une intervention qui en à croire Ousseynou Faye, expert forestier du projet permet d'impliquer les acteurs dans la gestion des ressources forestières notamment sur le bornage et pancartage des forêt classés.

Au Sénégal, le patrimoine forestier subit d'importantes agressions comme par exemple les empiétements favorisés par le défrichement pour des activités culturales d'une part et par l'explosion démographique d'autre part. « Cet empiétement entraîne une menace pour l'écosystème, de l'intégrité des paysages et de la faune dont cette forêt demeure une habitation principale », a souligné Ousseynou Faye. Ainsi, pour préserver les écosystèmes forestiers dans les aires protégées, le projet Senrm a ciblé les forêts de Yassin, de Balmadou et de Bandimou.

Le projet va aussi mettre en oeuvre un ensemble d'activités. Il s'agit de l'apiculture, de l'ouverture des parafeu. Ces aménagements ont été expérimentés et ont eu des résultats positifs. « Quand on met en oeuvre certaines activités liées à l'apiculture, les emplacements des ruchers ne brûlent pas, l'entretien d'ancien pare-feu permet d'éviter les feux de brousse et à réduire le rythme de dégradation », a rappelé l'expert forestier. Il a ajouté que le projet va mettre en place un mécanisme de suivi des forêts.

Pour Ousseynou Faye, ce système permettre d'avoir des alertes précoces sur l'ensemble des évolutions qui vont surgir au niveau du patrimoine forestier : « que ce soit, le reboisement, le déboisement ou le feu de brousse toutes ces alertes seront envoyées aux autorités compétentes en temps réel », a -t-il déclaré.

Pour sa part, l'adjoint du gouverneur de région Ba Ousmane Danfakha a déclaré que cette rencontre a permis de mettre en place un cadre de dialogue et des concertations. Elle a servi de cadre pour les acteurs d'exprimer leur préoccupation et de s'engager à contribuer à la gestion durable des ressources forestières au bénéfice des populations futures.

Le chef exécutif adjoint a recommandé aux acteurs de renforcer l'information et la sensibilisation auprès des populations riveraines en langue locale. Il a dans le même temps invité les acteurs du projet Senrm d'impliquer les services départementaux et les leaders communautaires. A Sédhiou, l'installation d'une équipe pluridisciplinaire qui reflète les différents services régionaux concernés (le cadastre, l'environnement...) a été proposée. Elle permet de dérouler les activités de manière transparente. Elle pourra intervenir en cas de contestation, a dit Bâ Ousmane Danfakha.