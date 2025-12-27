Togo: '2025 a été une année de recul. Mais elle nous a permis d'avancer'

L'opposition et une partie de la société civile ont décidé de marquer une pause... pour revenir en 2026 pour obtenir l'alternance !

C'est du moins ce qu'affirment les responsables du Front citoyen Togo debout (FCTD).

« 2025 a été une année de recul. Mais elle nous a permis d'avancer dans les réflexions », a déclaré sans rire David Dosseh, son porte-parole du front, au micro d'une radio privée.

Depuis sa création en 2017, le FCTD revendique un combat pour la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance et la dignité des peuples. Mais sur le terrain, la dynamique s'est essoufflée. Après quelques meetings à Lomé et des tentatives d'extension à l'intérieur du pays, la mobilisation n'a pas pris.

« La mayonnaise n'a pas pris », reconnaît sans détour David Dosseh. Face à ce constat, le Front a choisi le retrait. Un choix assumé, qu'il qualifie d'« esprit de sagesse ».

« Quand la situation n'est pas suffisamment claire, il vaut mieux garder son grain de sel », explique-t-il, soulignant la nécessité de ne pas ajouter de la confusion à la confusion.

Ce recul n'est pas un abandon, insiste le FCTD. Il s'agit plutôt d'un temps de réorganisation, destiné à éviter les erreurs du passé. Car le scénario est tristement connu : des regroupements qui naissent, grandissent... puis s'effondrent. Un cycle répétitif que l'opposition traîne depuis les années 1990.

« Tout le monde sait que l'unité est un passage obligé. Mais on a l'impression que ça commence, ça monte, puis ça fait flop », déplore le porte-parole.