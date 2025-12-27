Ethiopie: L'irrigation des cultures de blé renforce la volonté du pays d'atteindre la souveraineté alimentaire - Ministère de l'Agriculture

Addis Ababa — Le programme éthiopien d'irrigation estivale du blé, en pleine expansion, renforce considérablement les efforts du pays en faveur de la souveraineté alimentaire, avec des millions d'hectares déjà cultivés et des objectifs de production en constante augmentation, a déclaré le ministère de l'Agriculture.

Esayas Lema, directeur général chargé du développement des cultures au ministère, a déclaré à l'ENA que la culture du blé irriguée avait dépassé de loin les prévisions initiales, tant en termes de superficie que de production totale.

Pour la campagne agricole 2025/2026, environ 2,7 millions d'hectares ont déjà été ensemencés en blé irrigué. Esayas a souligné que cette initiative avait débuté sous la forme d'un projet pilote en 2011, avec seulement 3 500 hectares, et qu'elle s'était depuis étendue à un programme national visant 4,2 millions d'hectares.

« Cette expansion a considérablement stimulé la production totale, permettant à l'Éthiopie non seulement de répondre à la demande intérieure, mais aussi de pénétrer le marché de l'exportation », a-t-il déclaré.

Selon le ministère, la saison d'irrigation estivale vise à produire 175 millions de quintaux de blé, renforçant ainsi la position de l'Éthiopie en tant que premier producteur de blé de la région.

« Jusqu'à présent, 2,7 millions d'hectares ont été ensemencés en blé et la récolte est déjà terminée sur 3,1 millions d'hectares », a expliqué M. Essayas.

Il a souligné que l'agriculture irriguée est de plus en plus courante parmi les agriculteurs du pays, contribuant ainsi fortement à la souveraineté alimentaire nationale. Il a également déclaré que le développement des infrastructures, l'approvisionnement en engrais et l'amélioration des variétés de semences sont répartis de manière adéquate pour soutenir le programme.

L'impact de l'irrigation estivale dans la culture du blé est déjà visible sur le terrain. Les agriculteurs de la zone nord de Shewa, dans la région d'Oromia, font état d'une augmentation notable de leur productivité grâce à l'irrigation mécanisée.

Un agriculteur, Sisay Desta, a déclaré que le soutien du gouvernement avait transformé sa capacité de production. « L'aide que nous recevons a transformé notre production et réduit les difficultés liées à la main-d'oeuvre », a-t-il déclaré.

Un autre agriculteur, Getu Desalegn, a souligné l'importance des conseils techniques. « Le soutien professionnel des experts en développement agricole, en particulier en matière de mécanisation et de méthodes de distribution appropriées, rend notre production agricole et nos récoltes plus efficaces », a-t-il noté.

Auparavant, le cabinet du Premier ministre avait fait état d'une forte augmentation de la production nationale de blé pendant la période de récolte 2023/24. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le cabinet a déclaré que les petits exploitants agricoles avaient cultivé 3,6 millions d'hectares et produit 123 millions de quintaux, tandis que 2,9 millions d'hectares de terres irriguées avaient produit 107,7 millions de quintaux.

La production totale de blé a atteint 230 millions de quintaux au cours de cette période, a-t-il déclaré.

Le 18 novembre 2024, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé le début de la récolte nationale de blé pour la saison en cours, soulignant que « nous devons accélérer ce processus à l'échelle nationale grâce à la collaboration, car nous avons une récolte abondante cette année. De plus, nous devons nous préparer pour la prochaine culture de blé d'été ».