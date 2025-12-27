Addis Ababa — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a souligné que dans le cadre du programme pour la prospérité, l'entrepreneuriat aligné sur la stratégie « Digital Ethiopia 2030 » est considéré comme un moteur essentiel d'une croissance économique durable et accélérée grâce à la création massive d'emplois.

La nouvelle politique d'entrepreneuriat de l'Éthiopie devrait stimuler l'emploi et l'innovation numérique : vice-Premier ministre

Dans son message publié sur X, le vice-Premier ministre déclare : « Aujourd'hui, nous avons organisé une consultation en ligne avec les membres du Conseil numérique afin de délibérer sur le projet de politique de développement de l'entrepreneuriat ».

Selon Temesgen, cette politique vise à susciter un mouvement national inclusif en faveur de l'entrepreneuriat qui encourage l'innovation numérique et la compétitivité, conformément aux objectifs de l'initiative « Digital Ethiopia 2030 ».

« Ce cadre politique jouera un rôle central dans l'orientation du développement de l'écosystème entrepreneurial éthiopien et le renforcement des stratégies nationales de création d'emplois », a-t-il déclaré, ajoutant : « Il devrait notamment renforcer les mentalités, les convictions et les comportements communs qui sont essentiels à un environnement entrepreneurial florissant. »

Le vice-Premier ministre a en outre indiqué que les parties prenantes étaient parvenues à un consensus sur la nécessité de mettre en place un système de suivi et d'évaluation cohérent et solide à tous les niveaux de mise en oeuvre.

Un tel système sera essentiel pour identifier les points forts et les lacunes tout au long du processus de mise en oeuvre et pour garantir que la politique atteigne les résultats escomptés, a-t-il précisé.

Après de longues délibérations sur le projet de politique de développement de l'entrepreneuriat, il a été convenu de soumettre le document au Conseil des ministres pour approbation, a-t-il indiqué.

Le vice-Premier ministre a en outre expliqué que la prospérité numérique de l'Éthiopie sera alimentée par des entrepreneurs qui créent des emplois, apportent des solutions et génèrent de la richesse dans tous les secteurs de l'économie, ce qui représente une étape décisive vers la réalisation de cette vision.