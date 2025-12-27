Ethiopie: La nouvelle politique entrepreneuriale du pays devrait stimuler l'emploi et l'innovation numérique, selon le vice-Premier ministre

26 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a souligné que dans le cadre du programme pour la prospérité, l'entrepreneuriat aligné sur la stratégie « Digital Ethiopia 2030 » est considéré comme un moteur essentiel d'une croissance économique durable et accélérée grâce à la création massive d'emplois.

La nouvelle politique d'entrepreneuriat de l'Éthiopie devrait stimuler l'emploi et l'innovation numérique : vice-Premier ministre

Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a souligné que dans le cadre du programme pour la prospérité, l'entrepreneuriat aligné sur la stratégie « Digital Ethiopia 2030 » est considéré comme un moteur essentiel d'une croissance économique durable et accélérée grâce à la création massive d'emplois.

Dans son message publié sur X, le vice-Premier ministre déclare : « Aujourd'hui, nous avons organisé une consultation en ligne avec les membres du Conseil numérique afin de délibérer sur le projet de politique de développement de l'entrepreneuriat ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Temesgen, cette politique vise à susciter un mouvement national inclusif en faveur de l'entrepreneuriat qui encourage l'innovation numérique et la compétitivité, conformément aux objectifs de l'initiative « Digital Ethiopia 2030 ».

« Ce cadre politique jouera un rôle central dans l'orientation du développement de l'écosystème entrepreneurial éthiopien et le renforcement des stratégies nationales de création d'emplois », a-t-il déclaré, ajoutant : « Il devrait notamment renforcer les mentalités, les convictions et les comportements communs qui sont essentiels à un environnement entrepreneurial florissant. »

Le vice-Premier ministre a en outre indiqué que les parties prenantes étaient parvenues à un consensus sur la nécessité de mettre en place un système de suivi et d'évaluation cohérent et solide à tous les niveaux de mise en oeuvre.

Un tel système sera essentiel pour identifier les points forts et les lacunes tout au long du processus de mise en oeuvre et pour garantir que la politique atteigne les résultats escomptés, a-t-il précisé.

Après de longues délibérations sur le projet de politique de développement de l'entrepreneuriat, il a été convenu de soumettre le document au Conseil des ministres pour approbation, a-t-il indiqué.

Le vice-Premier ministre a en outre expliqué que la prospérité numérique de l'Éthiopie sera alimentée par des entrepreneurs qui créent des emplois, apportent des solutions et génèrent de la richesse dans tous les secteurs de l'économie, ce qui représente une étape décisive vers la réalisation de cette vision.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.