Gabon: Akiéni - Nandrot Marat-Abyla au chevet de l'école primaire de la Palmeraie

De retour à Akiéni à l'occasion du 10e anniversaire du décès de son père, Nandrot Marat-Abyla a posé un acte symbolique et utile en faveur de l'école publique de la Palmeraie, où il a effectué son cycle primaire. À cette occasion, du matériel informatique ainsi que des rames de papier ont été remis à l'établissement, en présence du directeur, Tuburce Olegue.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des tableaux mis à disposition de l'école il y a quelques mois. « C'est une manière pour moi de rendre à cette école ce qu'elle m'a donné et d'honorer la mémoire de mon père », a déclaré Nandrot Marat-Abyla, soulignant son attachement à cet établissement qui a marqué son parcours scolaire.

Saluant ce geste, le directeur de l'école a exprimé un besoin supplémentaire lié à l'entretien du cadre scolaire. L'établissement étant envahi par les herbes, il souhaite voir l'école équipée d'une débroussailleuse afin d'améliorer l'entretien des espaces verts. Une requête entendue par le bienfaiteur, qui a assuré que cette dotation interviendrait dans les prochains mois.

À travers ces actions successives, Nandrot Marat-Abyla réaffirme son engagement en faveur de l'éducation et du cadre scolaire. « Soutenir l'école, c'est investir dans la formation des générations futures » et contribuer durablement au développement local.