Afrique de l'Ouest: Le Bénin lève 55 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

26 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Pour faire face à ses besoins budgétaires, le Bénin a levé avec succès ce vendredi 26 décembre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 55 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication d'obligations assimilables du trésor de 2 ans et 4 ans.

Le Trésor Public béninois avait mis en adjudication la somme de 55 milliards de FCFA. Le montant soumissionné par les investisseurs se situe à 90,809 milliards FCFA. Toutefois, ces derniers ne se sont pas positionne sur les obligations de 6 ans. Le taux de couverture du montant mis en adjudication se situe à 181,62%.

Le montant des soumissions retenu est 55 milliards de FCFA et celui rejeté à 35,809 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 60,57%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,23% pour les obligations de 2 ans et 6,44% pour celles de 4 ans.

L'émetteur entend rembourser les obligations émises le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 17 janvier 2028 pour celles ayant une durée de 2 ans et au 21 mars 2030 pour celles de 4 ans. En revanche, le paiement des intérêts se fera par an sur la base d'un taux de 5,70% pour les obligations de 2 ans et 5,90% pour celles de 4 ans.

