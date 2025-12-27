Afrique: CAN 2025 - Comores et Zambie se neutralisent à Casablanca pour le premier 0-0 du tournoi

Le premier match nul et vierge de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est tombé ce vendredi 26 décembre 2025, au stade Mohamed V de Casablanca. Au terme d'une bataille tactique âpre et hachée, les Comores et la Zambie se sont quittées dos à dos (0-0), dans une rencontre marquée par un but refusé aux Coelacanthes et une tension palpable jusqu'au coup de sifflet final.

Dans une enceinte clairsemée, à peine 7 000 spectateurs annoncés, en raison de l'imminence du choc Maroc-Mali, les Comores ont pourtant affiché de belles intentions dès l'entame. Portés par un public acquis à leur cause, les hommes de Stefano Cusin ont rapidement pris l'ascendant dans le jeu, multipliant les incursions dans le camp zambien.

À la 18e minute, l'explosion de joie des supporters comoriens est toutefois de courte durée. Sur un superbe enchaînement initié par Rafiki Saïd, Miziane Maolida conclut et croit ouvrir le score. Mais après intervention de la VAR, l'arbitre Ahmad Heeralall annule le but pour une faute préalable de Yacine Bourhane dans l'entrejeu. Une décision logique, mais frustrante pour des Coelacanthes entreprenants.

Malgré cette désillusion, les Comores poursuivent leurs efforts, notamment par des frappes lointaines de M'Changama et Maolida, sans toutefois trouver le cadre. En face, la Zambie peine à se montrer dangereuse dans le jeu placé, s'en remettant surtout aux longues touches de Mathews Banda et à quelques tentatives isolées de Kangwa ou Sakala.

La seconde période conserve le même visage : un match fermé, souvent haché, où les occasions franches se font rares. Les Comores jettent leurs dernières forces dans la bataille, avec l'entrée de Rayan Lutin et Faïz Selemani. Ce dernier manque de peu d'offrir la victoire aux siens à la 80e minute, sa tête frôlant la transversale sur un centre millimétré de M'Changama.

En fin de match, la pression change de camp. Les Zambiens poussent sur coups de pied arrêtés, obligeant Yannick Pandor à réaliser une claquette décisive dans le temps additionnel. Mais la défense comorienne tient bon et préserve un point précieux.

Avec ce résultat, la Zambie reste invaincue et grappille un nouveau point dans le groupe A, en attendant le verdict du choc Maroc-Mali prévu à 21 heures à Rabat. Pour les Comores, ce nul sans but laisse un goût amer tant la victoire semblait à portée, mais il entretient malgré tout l'espoir dans une poule où chaque point comptera.

Un premier 0-0 dans cette CAN 2025, symbole d'un duel tendu, indécis et déjà lourd de conséquences pour la suite de la compétition.