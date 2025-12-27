Afrique: CAN 2025 - « Si on veut gagner le Sénégal, il va falloir qu'on joue et qu'on prenne des risques », note Désabre

Le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Désabre, a encouragé, vendredi 26 décembre, ses poulains à jouer et à prendre des risques pour battre le Sénégal.

Il s'exprimait lors d'une conférence d'avant-match tenue à Tanger, au Maroc, à quelques heures de la rencontre entre la RDC et le Sénégal.

Cette confrontation compte pour la deuxième journée du groupe D de la CAN 2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le niveau de concentration est élevé, parce que quand vous avez une CAN à jouer et un barrage de Coupe du monde, cela demande beaucoup d'engagement. On travaille depuis trois ans pour le projet Coupe du monde. Nous avons une capacité technique très bonne dans notre équipe. Si on veut gagner le Sénégal, il va falloir qu'on joue et qu'on prenne des risques », a souligné le technicien français.

Sébastien Désabre dit compter sur son ossature composée de joueurs dotés d'individualités tactiques et capables d'évoluer à l'aise sur le terrain.

« On connaît forcément le Sénégal. Sur 16 matches, il a marqué 32 buts et n'en a encaissé que 4, dont trois contre la RDC. Donc, nous sommes capables de le mettre en difficulté », assure-t-il.

Le Sénégal veut rééditer l'exploit de Kinshasa

Pour sa part, le coach du Sénégal, Pape Thiaw, est sûr que ses joueurs vont tenter de rééditer la remontada réussie en septembre dernier au stade des Martyrs de Kinshasa lors des éliminatoires de la Coupe du monde (3-2).

« On se prépare bien, comme pour tous les matches. Nous sommes prêts à aller chercher cette victoire. Le match passé s'est terminé par une remontada. La RDC est une équipe qui a beaucoup progressé depuis notre dernière confrontation. C'est à nous de mettre les choses en avant pour la déstabiliser et prendre l'avantage le plus rapidement possible », a-t-il souligné.

Le sélectionneur sénégalais rappelle que son équipe doit confirmer son statut de leader du groupe D :

« La finale, ce n'est pas demain, mais le 18 janvier. Nous devons passer par ce match. Nous devons confirmer notre statut et gagner. Le Congo a des arguments physiques, et chaque équipe a ses forces. Nous allons garder notre principe de jeu ».

Pape Thiaw a affirmé que son infirmerie est vide et il dispose de tous ses joueurs.

Le capitaine des Lions de la Teranga, Idrissa Gana Gueye, a indiqué que son équipe prépare ce match avec beaucoup de concentration et de détermination : « C'est un match très important, car si nous gagnons, cela signifie la qualification pour nous », a-t-il poursuivi.

Les Léopards de la RDC sont arrivés jeudi 25 décembre à Tanger, où ils affronteront les Lions de la Teranga.