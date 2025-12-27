Madagascar: Haute ville - Un glissement de terrain menace plus d'un millier de foyers

Le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC) lance un appel à la vigilance à l'intention des habitants de la colline de Manjakamiadana. Ses versants Est et Ouest sont considérés comme inhabitables.

Le BNGRC a publié hier un avertissement inquiétant. « De gros rochers, pesant plusieurs tonnes et au nombre d'une vingtaine, ont été observés en état de fissuration dans les zones en hauteur. Ils représentent un danger », précise la publication. Les conditions météorologiques actuelles, marquées par des pluies continues et des orages, pourraient provoquer leur chute. « Même un simple impact de foudre pourrait entraîner l'effondrement de ces rochers », alerte le BNGRC.

Le Dr Lalah Andriamirado, conseiller technique auprès de cette institution, souligne qu'il s'agit d'une situation de risque imminent et constant. « Il faut rester très vigilant face aux pluies continues, qui favorisent les glissements », ajoute-t-il.

Au total, 1 490 maisons sont en danger sur la colline, selon le BNGRC. Les secteurs les plus exposés incluent Ankadilàlana, Ambohipotsy, Faliarivo Ambanidia, Ankazotokana Ambony, Andafiavaratra et Ambohitsiroavana. Le BNGRC précise que 130 maisons à Ankadilàlana, 170 à Ambohipotsy, 110 à Faliarivo Ambanidia et 320 maisons réparties entre Ankazotokana Ambony, Andafiavaratra et Ambohitsiroavana sont fortement menacées, en plus d'autres habitations déjà fragilisées.

Les rochers ne constituent pas le seul danger sur cette colline : des maisons et des murs de soutènement menacent également de s'effondrer.

Sensibilisation

Pour faire face à cette situation, une réunion d'urgence a été organisée hier par le préfet de police d'Antananarivo. « Il nous a été recommandé de renforcer les campagnes de sensibilisation afin d'encourager les habitants des zones rouges à quitter les lieux. Tous les chefs de secteur et les équipes locales de secours (ELS) seront mobilisés pour cette opération », indique le chef du fokontany d'Andafiavaratra.

La colline de Manjakamiadana a déjà été le théâtre de drames en 2018 et 2019, lorsque des éboulements de rochers ont fait une dizaine de victimes. D'autres décès ont été causés par des glissements de terrain ou l'effondrement de maisons et de murs de soutènement. Depuis, les habitants des zones à risque ont été priés de quitter les lieux. Des drapeaux rouges sont installés dans ces zones à chaque début de saison des pluies, mais beaucoup n'ont pas respecté ces consignes, malgré les promesses de relogement. La Préfecture, le BNGRC et la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) ont annoncé qu'ils prendraient leurs responsabilités pour sécuriser la zone.