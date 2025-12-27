Madagascar: Atteinte à la sûreté de l'État - Le général Ravalomanana risque l'arrestation

L'ancien président du sénat risque une arrestation s'il ne répond pas à la convocation de la Gendarmerie. Les autorités évoquent d'éventuelles mesures coercitives.

L'ancien président du Sénat, le général Richard Ravalomanana, fait l'objet d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État. Cet officier général de la Gendarmerie nationale à la retraite ne s'est pas encore présenté à la convocation qui lui a été adressée par les enquêteurs. Une situation susceptible d'entraîner l'application de mesures coercitives prévues par la procédure judiciaire.

Joint par téléphone hier, le commandant de la Gendarmerie nationale, le général Nonos Mbina Mamelison, a confirmé l'authenticité de la convocation émise à l'encontre de l'ancien président de la Chambre haute. Il a précisé que la procédure suit son cours normal et que le général Richard Ravalomanana demeure attendu pour être auditionné au camp Toby Richard Ratsimandrava, à Andrefan'Ambohijanahary. Selon ce haut responsable de la Gendarmerie, le fait de ne pas répondre ou de tarder à répondre à une convocation judiciaire peut entraîner des conséquences prévues par la loi.

Procédures respectées

« Conformément aux procédures en vigueur dans le cadre d'une enquête judiciaire, une convocation est d'abord envoyée à la personne visée. En cas de non-comparution, d'autres convocations peuvent être émises. Si celles-ci restent sans réponse, les officiers de police judiciaire peuvent être contraints de procéder à une arrestation », a-t-il expliqué.

Le général Nonos Mbina Mamelison a également indiqué qu'une première convocation a été remise au général Richard Ravalomanana le 24 décembre dernier. Contrairement aux rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, les éléments de la Gendarmerie qui se sont rendus à son domicile ce jour-là n'étaient pas venus pour l'interpeller, mais uniquement pour lui remettre ladite convocation.

Depuis lors, la Gendarmerie nationale indique attendre la réaction de l'ancien président du Sénat. Le commandant de la Gendarmerie précise par ailleurs que la plainte déposée respecte les formes légales, avec l'existence de plaignants et de témoins, dont l'identité n'a toutefois pas été rendue publique ni précisée dans la lettre de convocation. Il souligne également que seule l'issue de l'enquête permettra de déterminer si les soupçons pesant sur l'ancien haut responsable de l'État sont fondés ou non.

Sur le terrain, à Ambatovinaky, quartier de résidence du général Richard Ravalomanana, le climat demeure tendu. À l'entrée de la rue menant à son domicile, un camion et un véhicule tout-terrain de la Gendarmerie nationale sont stationnés, de part et d'autre de la voie. Des éléments de la Force d'intervention de la Gendarmerie nationale (FIGN) sont visibles à bord des véhicules, tandis que d'autres gendarmes, déployés à pied, assurent la surveillance du périmètre. Le dispositif, statique jusqu'à hier après-midi, ne donne lieu à aucune intervention, mais la présence sécuritaire, inhabituelle dans ce quartier résidentiel, traduit une vigilance accrue dans l'attente de l'évolution du dossier.