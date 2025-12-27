Afrique: Rugby à VII - Bilan 2025 - Les Makis surprennent le continent

Cette année, le rugby à VII malgache a franchi un palier décisif. Une saison de référence qui place les Makis vice-champions d'Afrique, avec en toile de fond un rêve olympique dans le viseur.

L'année 2025 restera comme un tournant pour le rugby à VII malgache. Sur les terrains africains, les Makis ont confirmé une montée en puissance amorcée depuis plusieurs saisons, pour s'imposer comme l'une des nations majeures du continent. Point d'orgue de ce bilan positif : la médaille d'argent décrochée à l'Africa Men's Cup, disputée en juin à l'île Maurice.

Battus en finale par l'Afrique du Sud (12-28), les Makis ont néanmoins signé une performance de premier plan. Face aux Blitzboks, référence mondiale de la discipline, Madagascar a rivalisé par l'intensité, la vitesse et l'engagement, avant de céder devant l'expérience et la puissance physique sud-africaines. Ce podium continental, complété par le Zimbabwe en bronze, confirme la place des Makis dans le haut du tableau africain.

Sur l'ensemble du tournoi, les hommes de Noé Mboazafy Rakotoarivelo, entraîneur de l'équipe nationale malgache, ont affiché une régularité remarquable. En phase de groupes, ils ont enregistré deux victoires pour une seule défaite, posant les bases d'un parcours solide. En quarts de finale, la Zambie a été nettement dominée (31-12), grâce à une première période aboutie, marquée par les essais de Rado, Fabrice et Jean-Yves.

La demi-finale face au Kenya a illustré le caractère forgé en 2025. Menés à la pause après un carton jaune, les Makis ont renversé la situation dès la reprise. Salotra puis Rado ont remis Madagascar au-devant de la scène, avant une fin de match haletante disputée à six après un carton rouge. La victoire 14-10 a ouvert les portes d'une finale historique et renforce la crédibilité du projet malgache.

2025, une année de référence

Ce bilan sportif s'accompagne d'une avancée stratégique exceptionnelle, à savoir la qualification à la World Challenger Series, SVNS 3, prévue à Dubaï les 17 et 18 janvier 2026. Cette compétition constitue une étape clé dans la nouvelle architecture du rugby à VII de la Grande Île.

À 22 jours du rendez-vous de Dubaï, les présélectionnés s'entraînent intensément au stade Makis d'Andohatapenaka. L'objectif est clair : poursuivre la dynamique de 2025 et transformer cette année de référence en tremplin vers la Coupe du monde 2026. Le travail, la rigueur et la continuité restent les maîtres-mots.

Selon Éric Randrianarisoa, dit Éric Sefo, ancien coach des Makis à VII, le cap franchi en 2025 change la perspective : « L'Afrique du Sud étant qualifiée d'office, Madagascar figure désormais parmi les meilleures nations africaines en course pour le Mondial 2026. Si la qualification directe n'est pas acquise, il restera encore le tournoi de repêchage pour aller chercher le billet mondial. »

Avec une génération brillante, un encadrement structuré et une confiance renforcée par les résultats, le rugby à VII malgache sort grandi de l'année 2025. La Coupe du monde 2026 est en ligne de mire. Et plus loin, l'horizon des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 commence à prendre forme.