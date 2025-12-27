Madagascar: Andavamamba - Des relogés accèdent à un niveau de vie confortable

Les familles relogées à la cité d'Andavamamba voient leur quotidien transformé. « Notre vie s'est améliorée », se réjouit Joséphine Razafiarimanana, bénéficiaire des logements sociaux destinés à reloger des familles dont les anciennes maisons, situées au bord du canal C3, ont été démolies dans le cadre des travaux de réhabilitation de ce canal.

La famille de Joséphine Razafiarimanana vivait auparavant dans une maison en bois de 3 m sur 5, dans un quartier insalubre, souvent touché par les inondations à Namontana. Dans leur nouvelle habitation, ils disposent désormais d'une maison de trois pièces : deux au rez-de-chaussée, l'une servant de salle de séjour et l'autre de cuisine, et d'une grande pièce à l'étage, utilisée comme chambre à coucher. Chaque logement est également équipé d'une toilette, d'une douche et d'un bassin dans la cour arrière.

Au total, 84 familles ont été relogées dans cette cité d'Andavamamba, composée de 29 maisons. La superficie des logements attribués dépend de la taille de leurs anciennes maisons. Ceux qui vivaient dans des maisons en dur ont bénéficié de pièces plus spacieuses, tandis que les familles venant de maisons en bois disposent de pièces plus petites. Aucun des bénéficiaires ne regrette ce relogement. « Nous avons gagné plus que ce que nous avions eu auparavant », souligne Heritiana, une autre bénéficiaire. D'autres habitants touchés par l'expropriation ont été indemnisés.

Pour certains, les seuls points négatifs restent la distance aux marchés et l'éloignement de leur ancien lieu de travail. Heritiana, par exemple, a décidé de suspendre son travail, suite à cet éloignement.

Les travaux dans cette cité ne sont pas encore complètement terminés. La construction d'une route pavée et d'un grand bassin est encore en cours, promettant un cadre de vie encore plus confortable pour ces familles.