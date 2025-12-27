Madagascar: Préparation aux urgences - L'Unicef remet des équipements eau

27 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

La capacité de Madagascar à intervenir rapidement et efficacement lors de crises humanitaires, en cas de catastrophes naturelles, est renforcée. Des équipements Wash ont été offerts par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) au ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et sont prépositionnés dans les régions les plus vulnérables.

« Les équipements que nous recevons aujourd'hui - parmi lesquels quinze unités de traitement d'eau d'urgence, 20 000 jerricans pliables, 1 800 dalles de latrines, 10 000 dispositifs de lavage des mains, 20 000 flacons de gel hydroalcoolique et 2 500 kg de chlore HTH - permettront de sauver des vies en garantissant un accès rapide à l'eau potable et à des services d'assainissement essentiels», selon Christine Jaulmes, représentante résidente de l'Unicef, la semaine dernière, lors de la remise officielle des kits Wash.

Ces fournitures seront placées au niveau des DREAH dans les zones les plus exposées aux crises, afin d'assurer une réponse immédiate en cas de catastrophe naturelle ou d'épidémie. Cette approche proactive est essentielle pour protéger les enfants et les familles contre les maladies hydriques, qui restent une menace majeure pour la santé publique.

« Cette initiative a été rendue possible grâce à la généreuse contribution du Canada, et grâce à l'efficacité du service de passation de marchés de l'Unicef, à Copenhague comme à Antananarivo via le mécanisme de 'Procurement Services' », a ajouté la représentante résidente de l'Unicef. Le montant total de cette opération, incluant la logistique nationale, s'élève à près de 1,9 million de dollars américains.

