Madagascar: Fortes pluies à l'Ouest - L'eau monte à Morondava

La région de Menabe commence à ressentir les effets des fortes pluies provoquées par un amas nuageux situé dans le canal du Mozambique. La ville de Morondava est partiellement inondée. Plusieurs maisons sont envahies par l'eau depuis hier après-midi.

La Jirama a annoncé que, à la suite de l'inondation de la cellule 5 kV causée par les fortes précipitations, l'alimentation électrique à Morondava a été temporairement interrompue, par mesure de sécurité.

Selon les prévisions météorologiques, cet amas nuageux devrait évoluer dans le canal du Mozambique durant le week-end et pourrait s'approcher des côtes Ouest. Le risque qu'il se transforme en cyclone resterait minime, mais il continuerait à provoquer de fortes pluies dans les régions Melaky et Menabe, qui ont été placées en zone rouge par Météo Madagascar. La quantité de pluie pourrait atteindre 50 à 100 mm en 24 heures dans ces zones.

Par ailleurs, cet amas nuageux favorise également les averses orageuses sur l'ensemble du territoire. D'après Lahatra Mampionona, prévisionniste au sein de la direction générale de la Météorologie, des pluies intermittentes sont attendues ce matin à l'Ouest et sur les Hautes Terres centrales, tandis que des averses orageuses sont prévues cet après-midi et pourraient se poursuivre dimanche.

Météo Madagascar surveille un autre système, qui est encore dans la zone surveillée par l'Australie, mais qui pourrait entrer dans la zone surveillée par Madagascar en cette fin de semaine. Ce système n'aurait pas d'impact sur Madagascar jusqu'à la fin de l'année. Météo Madagascar a prévu de donner des informations sur ce système à partir du Nouvel An.