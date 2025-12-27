Madagascar: Pétanque - Élection président FSBM - Andrianirina se dirige vers un plébiscite

La Fédération Sport Boules Malagasy (FSBM) tient, ce samedi, son assemblée élective au Palais des sports de Mahamasina. Sans adversaire déclaré, Adrien Julio Édouard Andrianirina, le président en exercice de la Fédération sport boules malagasy s'avance vers un nouveau mandat à la tête de la pétanque malgache. Une continuité assumée, portée par des résultats historiques sur la scène mondiale.

Président sortant, Adrien Julio Édouard Andrianirina est l'unique candidat à sa propre succession, dans un contexte marqué par la stabilité et la confiance des acteurs de la discipline.

Cette candidature unique traduit un large consensus au sein de la famille du sport-boules. En l'absence d'opposition, le scrutin prend les allures d'un plébiscite, reflet de la volonté collective de poursuivre la trajectoire engagée ces dernières années. À Mahamasina, l'enjeu est donc moins électoral que symbolique : valider la continuité d'une gouvernance jugée efficace.

Excellence mondiale

Sous la présidence d'Adrien Julio Édouard Andrianirina, la pétanque malgache a franchi un cap décisif. L'année en cours restera comme un tournant majeur, avec l'obtention de titres de champions du monde, consacrant Madagascar parmi les références internationales de la discipline. Des performances qui ont renforcé la crédibilité de la Fédération et rehaussé l'image du sport-boules malgache au-delà des frontières.

Cette réussite repose sur un travail de fond : structuration des compétitions nationales, renforcement de la formation des cadres techniques et des athlètes, et meilleure organisation des sélections. Autant de chantiers menés dans la durée, qui expliquent aujourd'hui l'adhésion quasi unanime autour du président sortant.

Reconduit sans suspense, Adrien Julio Édouard Andrianirina sera attendu sur la consolidation de ces acquis. La stabilité institutionnelle devra désormais servir une ambition renouvelée : pérenniser les succès mondiaux et préparer la relève, afin d'inscrire durablement Madagascar au sommet de la pétanque internationale.