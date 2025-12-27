Madagascar: Soirée de réveillon - Rossy promet un show inoubliable

À l'occasion du réveillon de l'année, Rossy et son groupe au grand complet donneront un spectacle exceptionnel au Dana Club Talatamaty.

La capitale s'apprête à vibrer au rythme d'un grand événement musical. Rossy sera sur scène au Dana Club Talatamaty pour le Grand réveillon de l'année Madagasikara, un spectacle préparé depuis plusieurs mois. Tout est fin prêt : le lieu, la sonorisation et l'organisation sont en place, tandis que le groupe de Rossy est au complet et prêt à offrir un show à la hauteur des attentes.

Organisé par Lax Pro, ce grand réveillon s'annonce comme une fête majeure, d'autant plus symbolique qu'il s'agit d'une première fin d'année célébrée ainsi après 30 ans. De nombreuses surprises sont annoncées, avec la participation de plusieurs artistes invités. Le choix de Rossy pour cet événement n'est pas anodin : après trois décennies d'absence pour ce type de rendez-vous à Madagascar, l'artiste revient avec un message clair et un appel à venir nombreux.

Habitué à une préparation minutieuse, Rossy ne s'est pas contenté d'un simple programme musical. Un sondage mené sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, a permis de sélectionner les chansons les plus appréciées du public. Le répertoire sera enrichi de titres internationaux aimés du public, interprétés à la manière de l'artiste. Un DJ de haut niveau viendra également renforcer l'ambiance tout au long de la soirée.

Bilan riche

Ce concert s'annonce très festif. Le public est attendu nombreux pour célébrer ensemble cette fin d'année, et l'artiste lance une invitation ouverte à tous pour partager ce moment. L'année 2025 marque par ailleurs un bilan riche pour Rossy, avec deux années de tournée « Bambapa Tour ». Si certaines traditions restent incontournables, l'artiste affirme apporter des nouveautés à chaque tournée, une démarche qui continue de toucher un large public. Après Antananarivo, les prochaines étapes prévues incluent Toliara et Mahajanga.

À l'international, le succès est également au rendez-vous, avec des concerts à guichet fermé, notamment à Paris et en Allemagne. Rossy collabore aussi avec des églises et des associations de paysans, renforçant la dimension sociale et culturelle de ses actions. Un grand concert dédié à la diaspora mondiale est déjà envisagé pour l'année prochaine.