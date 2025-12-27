Madagascar: Fêtes de noël - Le bilan des accidents de la route s'alourdit

Soixante-dix-sept personnes blessées dans des accidents de la circulation ont été admises à l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona, les 24 et 25 décembre.

Après les festivités de Noël, le bilan. Par rapport aux 24 et 25 décembre de l'année passée, durant lesquels cinquante-huit victimes d'accidents de la circulation avaient été prises en charge au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), le nombre a augmenté cette fois-ci. Soixante-dix-sept personnes blessées ont été reçues dans cet établissement, selon un tableau chiffré présenté hier.

Parmi les drames routiers, dix-sept se sont produits dans les circonscriptions de la Police nationale d'Antananarivo, soit sept à Antananarivo-ville, cinq à Avaradrano et cinq à Atsimondrano. Les autres accidents, dont les victimes figurent déjà dans le bilan du CHU JRA, ont eu lieu en périphérie ou sur les routes nationales.

Les principales causes évoquées par les forces de l'ordre sont la chaussée glissante, l'imprudence, la conduite en état d'ébriété et les défaillances techniques.

Dix décès

Des pertes en vies humaines ont malheureusement été déplorées. D'après les documents fournis par le centre hospitalier, dix décès ont été enregistrés. Plus précisément, six patients ont succombé malgré les soins et les efforts déployés par l'équipe médicale. Quatre autres, qualifiés de « cadavres en dépôt » en termes médicaux, ont rendu l'âme avant d'arriver à l'hôpital et ont été directement déposés à la morgue pour autopsie. Certains tués dans des accidents considérés comme des « morts violentes » feront l'objet d'un examen médico-légal, conformément à la procédure, selon une magistrate du parquet.

Les deux jours de fête ont été particulièrement chargés pour le personnel médical. Au service des urgences chirurgicales, deux cent trente-sept consultations ont été comptabilisées. De son côté, le service de réanimation médicale en a dénombré trente-sept, parmi lesquelles deux femmes victimes d'intoxication alimentaire, un homme et une femme hospitalisés après une tentative de suicide, ainsi que six hommes et une femme qui ont frôlé la mort à cause d'une intoxication aiguë liée à la consommation d'alcool.

Outre les blessés de la circulation, vingt personnes victimes d'accidents domestiques ont également été soignées dans le même établissement.