Afrique: CAN 2025 - Les Lions invités à aborder avec 'sérénité et humilité' leur match contre la RDC

Tanger (Maroc) — Les anciens internationaux sénégalais Boubacar Sarr "Locotte" et Alassane Ndour ont appelé, à Tanger, les Lions du Sénégal à aborder avec "sérénité et humilité" leur match contre la République démocratique du Congo (RDC), samedi, afin de mettre toutes les chances de leur côté pour s'imposer.

"C'est une équipe qu'il faut respecter, mais le Sénégal fait aussi partie des meilleures équipes du tournoi. Les Lions disposent de toutes les qualités nécessaires, à condition de bien appliquer les consignes de l'entraîneur et d'afficher un mental solide", a soutenu Boubacar Sarr "Locotte", ancien international sénégalais (1965-1988).

Selon lui, "aucun match n'est facile en Coupe d'Afrique. Il faut être déterminé, éviter les calculs et préparer chaque rencontre avec sérieux", estimant que la victoire inaugurale contre le Botswana doit servir de source de motivation pour se rapprocher d'une qualification en huitièmes de finale.

Alassane Ndour (2001-2002) appelle à l'humilité malgré le statut de favori du Sénégal. "Nous devons aborder ce match avec sérénité et humilité. On a une bonne équipe, mais il ne faut pas brûler les étapes", a-t-il prévenu.

Il a également souligné la montée en puissance de la RDC, invaincue depuis plusieurs matchs.

"Cette équipe congolaise a atteint un nouveau statut. Elle ne sera pas facile à manoeuvrer. Il faudra la respecter tout en respectant les consignes de l'entraîneur", a-t-il insisté, rappelant que l'objectif principal reste la qualification pour le prochain tour.