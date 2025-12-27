Afrique: Maroc-Mali - Deux penalties, un nul et une qualification encore en suspens pour les Lions de l'Atlas

Le Maroc devra encore patienter avant de valider son billet pour les huitièmes de finale. Vainqueurs lors du match d'ouverture, les Lions de l'Atlas ont été tenus en échec par une solide équipe du Mali (1-1), ce vendredi 26 décembre 2025, à Rabat, au terme d'une rencontre âpre et fermée, décidée uniquement sur deux penalties. Leader du groupe A avec quatre points, le pays hôte n'est toutefois pas encore qualifié et devra conclure le travail lors de la troisième journée face à la Zambie.

Dans un stade acquis à leur cause, les hommes de Walid Regragui ont rapidement tenté d'imposer leur tempo, monopolisant le ballon sans pour autant se montrer réellement tranchants dans les trente derniers mètres. Face à eux, des Aigles maliens disciplinés, bien en place défensivement et prompts à se projeter en contre, ont su contenir les offensives marocaines, malgré quelques situations chaudes.

Il a fallu attendre la fin de la première période pour voir le match se décanter. À la suite d'une main de Nathan Gassama dans la surface, confirmée par l'assistance vidéo, l'arbitre désignait le point de penalty. Brahim Díaz, déjà décisif lors du premier match, ne tremblait pas et ouvrait le score juste avant la pause (45+5'), permettant au Maroc de virer en tête à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Lions de l'Atlas ont cru avoir fait le plus dur. Mais leur domination est restée stérile, marquée par un manque de justesse technique et une animation offensive en deçà des attentes. Le Mali, jusque-là discret offensivement, a progressivement gagné en audace. À l'heure de jeu, Moussa Sinayoko s'écroulait dans la surface après une intervention litigieuse d'El Yamiq. Après consultation du VAR, l'arbitre accordait logiquement un penalty, que Sinayoko transformait malgré une bonne lecture de Bono (64').

Relancé, le match est devenu plus haché, ponctué de nombreuses fautes et de cartons, sans que l'une ou l'autre des équipes ne parvienne réellement à prendre l'ascendant. Le Maroc a bien tenté de pousser en fin de rencontre, notamment avec l'entrée d'En-Nesyri et de Ben Seghir, mais sans parvenir à forcer la décision. Le Mali, de son côté, a même frôlé le hold-up dans le temps additionnel, avant un ultime frisson sur une tête mal maîtrisée de Coulibaly.

Score final : 1-1. Un résultat qui maintient le suspense dans le groupe A. Avec quatre points (+2), le Maroc conserve la tête, devant le Mali et la Zambie (2 points chacun), tandis que les Comores ferment la marche avec un point. Rien n'est encore joué : les Lions de l'Atlas devront impérativement assurer leur qualification lors du dernier match face à la Zambie.