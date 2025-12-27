Sénégal: Appel public à l'épargne - Le pays mobilise avec brio 560 milliards de FCFA

L'État du Sénégal a clôturé, le 26 décembre 2025, la quatrième opération d'Appel Public à l'Épargne (APE 4), en mobilisant 560 milliards de Fcfa sur le marché financier régional, mettant ainsi un terme au cycle annuel de mobilisation des ressources domestiques engagé au cours de l'année. L'information a été rendue publique par le ministère des Finances et du Budget dans un communiqué officiel.

Cheikh DIBA, ministre des Finances et du Budget

C'est Noel et la fête de fin d'année au Ministère des Finances et du Budget. Le Ministre Cheikh DIBA peut bien avoir le sourire avec clôture de la quatrième opération d'Appel Public à l'Épargne (APE 4), qui vient parachever le cycle annuel de mobilisation des ressources domestiques conduit par l'État au cours de l'année 2025.

À l'issue de l'opération, le montant total levé s'est établi à 560 milliards de FCFA, dépassant l'objectif initial fixé à 400 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 140 %. Les souscriptions ont été réalisées aussi bien par des investisseurs institutionnels que par des particuliers, traduisant, selon le ministère, un niveau de participation jugé élevé

Selon les autorités, cette opération s'inscrit dans la stratégie de financement du budget par la mobilisation de l'épargne locale et de la diaspora, dans un contexte marqué par des contraintes accrues sur les financements extérieurs. L'APE 4 visait à accompagner l'exécution budgétaire et à couvrir le besoin de financement de l'État pour l'exercice 2025.

Les ressources mobilisées ont été levées à des taux d'intérêt plafonnés à 6,95 %, avec une structuration des émissions sur plusieurs maturités, allant jusqu'à 10 ans. Cette ventilation vise à allonger la maturité moyenne de la dette et à mobiliser des ressources de moyen et long terme, dans un contexte de gestion prudente de l'endettement public.

Le ministère des Finances indique que cette opération contribue au renforcement des équilibres macroéconomiques et à l'amélioration du profil de la dette de l'État. Elle s'inscrit également dans l'objectif d'approfondissement du marché financier régional et d'élargissement de la base des investisseurs, à travers une mobilisation accrue de l'épargne domestique.

Les autorités estiment que la réussite de l'APE 4 confirme la capacité du Sénégal à adapter ses instruments de financement dans un environnement économique et financier jugé exigeant. Pour 2026, le ministère annonce la poursuite des réformes et des mécanismes engagés, avec pour objectif une trajectoire budgétaire et financière progressivement assainie et soutenable