Madagascar: Stand-up comedy - Raytra Belaw'yck explore les folies de l'amour

L'humoriste Raytra Belaw'yck revient sur scène ce soir à partir de 19 h au Food Court Tana Waterfront avec son troisième one-man-show intitulé « Aretin-tsaina io fitiavana io... Je lui ai dit oui pour trois jours ».

Rire, introspection et vérités piquantes seront au rendez-vous ce soir dès 19 h au Food Court Tana Waterfront. Raytra Belaw'yck monte seul sur scène pour un spectacle de stand-up comedy en one-man-show, d'une durée de 1 h 16, intitulé Aretin-tsaina io fitiavana io... Je lui ai dit oui pour trois jours.

À travers ce troisième spectacle, l'humoriste aborde sans détour le thème de l'amour, en mettant en lumière les bêtises, les excès et les contradictions qu'il engendre, tant sur le plan psychologique qu'émotionnel.

Absurdes

Fidèle à l'esprit du stand-up, Raytra Belaw'yck s'appuie sur des situations vécues et des observations du quotidien pour faire rire tout en invitant à la réflexion.

Avant l'entrée en scène du comédien, le public sera progressivement mis dans l'ambiance grâce à une première partie assurée par deux humoristes : Mirado Riambatosoa et Ely Nomenjanahary. Leur rôle sera de chauffer la salle, conformément aux codes du stand-up, avant le spectacle principal.

Le public est ainsi convié pour une soirée placée sous le signe de l'humour et des réalités parfois absurdes de l'amour.