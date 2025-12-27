Madagascar: Sabotsy Namehana - Un réseau de voleurs de motos démantelé

27 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Joli coup de filet de la Gendarmerie nationale. Un réseau de voleurs de motos a été démantelé à Sabotsy Namehana, le 25 décembre. Ce jour-là, un habitant s'est présenté à la brigade locale pour dénoncer le vol de sa moto Kymco Racing S, survenu quelques jours plus tôt. L'enquête a été ouverte immédiatement et a permis l'arrestation rapide d'un premier suspect, qui a reconnu les faits et révélé l'identité de ses complices ainsi que celle du receleur.

Les investigations ont conduit à l'interpellation de quatre autres individus impliqués dans des vols répétés de deux-roues. Si le Kymco signalé n'a pas été retrouvé, deux autres motos sans papiers ont été saisies dans une maison du même fokontany : un modèle JR blanc et un BWS bleu.

Les personnes arrêtées ont admis être des récidivistes, spécialisés dans le vol de motos, et ont avoué avoir déjà commis de nombreux délits similaires.

La gendarmerie poursuit les recherches afin d'éclaircir l'ensemble des ramifications de ce réseau et de déterminer l'ampleur des vols commis dans le district d'Avaradrano, où un homme a récemment été tué et son taxi-moto volé.

