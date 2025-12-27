Madagascar: Antsiranana - Des préparatifs mitigés pour célébrer Noël dans la joie

Alors que la célébration de Noël a pris fin, l'écho de l'effervescence qui a marqué les 24 et 25 décembre reste perceptible à Antsiranana. Le message d'espérance et de paix véhiculé tout au long de la célébration religieuse continue de résonner dans le quotidien des habitants. Si les décorations et les animations publiques se sont faites plus modestes cette année, l'adhésion populaire a été au rendez-vous le 25 décembre.

Dès la veillée du mercredi, les édifices religieux de la ville ont enregistré une affluence significative, qui traduit la ferveur des fidèles et l'importance accordée à cette fête. Dans les quartiers, l'ambiance s'est progressivement intensifiée, portée par les rassemblements familiaux et amicaux, les échanges de voeux et les traditions liées à la Nativité. D'autres ont pris d'assaut les bars et les épiceries de quartier, sans penser à la valeur spirituelle de la naissance d'Emmanuel.

La célébration s'est achevée dans une atmosphère d'effervescence particulière, le 25 décembre, dans la ville d'Antsiranana. Celle-ci a été animée par une forte mobilisation des fidèles et des familles venues participer aux offices et aux différentes activités marquant l'aspect religieux de l'évènement . Ainsi, les lieux de culte où chants et prières ont rythmé la matinée, ont connu une affluence notable.

Dans les quartiers, l'ambiance a été tout aussi animée, entre échanges de voeux et moments de convivialité autour de traditions sobres, privilégiant l'essentiel face à la cherté de la vie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parallèlement, aux manifestations religieuses, cette dernière journée a également été marquée par des animations particulières en faveur des populations antsiranaises. Ces dernières ont failli passer à côté des évènements de Noël, mais heureusement, les animations organisées par les sociétés Orange et Yas ont transformé l'ambiance.

Elles ont investi la place Foch, face à l'Hôtel de Ville, avec l'installation d'un podium et d'un grand toboggan gonflable. Ces dispositifs ont attiré beaucoup de monde jusque tard dans la soirée, en particulier des jeunes et des enfants, ravis de profiter enfin d'une atmosphère d'effervescence notable. La place a été bondée, notamment sur la voie principale, la rue Colbert, plongée dans des bouchons tout l'après-midi. Il a fallu jouer des coudes pour aller d'un point à un autre.

Des chorales paroissiales et des groupes artistiques locaux se sont mobilisés pour animer cette place historique. Des spectacles musicaux improvisés, avec le Père Noël, ont attiré passants et visiteurs, recréant une atmosphère conviviale. « Face à l'absence d'organisation massive, la volonté de ne pas laisser passer Noël sous silence semble partagée. Ces initiatives rappellent les valeurs de paix, de fraternité et de responsabilité collective portées par la fête de la Nativité », affirme Solo Tamby, notable du quartier Tanambao-V.

Bref, cette fois, Antsiranana ne brille pas par l'abondance, mais par sa capacité à se mobiliser au dernier moment.