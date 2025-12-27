Madagascar: Mahajanga - Noël célébré dans le calme

L'impact de la récente crise politique qui a engendré des difficultés financières, est constaté dans la majorité des foyers à Mahajanga qui ont fêté Noël dans l'austérité. Le jour de Noël, les chrétiens ont rejoint très tôt les édifices religieux contrairement aux années précédentes. Le message de Noël transmis par les orateurs a mis en exergue la célébration de l'avènement du Fils de Dieu, Jésus-Christ, né dans la ville de David, inspirée de l'Évangile selon saint Luc (2, 11-14).

« Jésus est la Lumière face aux ténèbres, aux iniquités et aux péchés. Il a apporté la Lumière et éclaire le monde. Il faut placer son espoir en Dieu pour sortir vainqueur devant les problèmes. Le 25 décembre n'était pas, à l'origine, la date de la naissance de Jésus, mais celle d'une fête païenne romaine qui célébrait le dieu du Soleil, Mithra. Par la suite, l'Église a choisi ce jour, afin que la naissance de Jésus, « la lumière du monde », remplace la fête païenne du soleil renaissant », explique le révérend Daniel Hubert Andrianarilala, de l'Église réformée FJKM Ziona Vaovao à Mangarivotra.

La messe de minuit du mercredi 24 décembre a été avancée de 18h30 à 22 heures dans certaines églises. Des éléments de l'Organe mixte de conception ont quadrillé les différents édifices chrétiens depuis le début de la semaine, pendant les messes du soir précédant Noël, afin de veiller à la sécurité des fidèles.

La fête de Noël a été célébrée avec peu d'engouement cette année. Les marchés et les grandes surfaces ont été moins fréquentés. Les commerçants ont déclaré avoir réalisé moins de recettes. Les activités du bazar de Noël ont également duré plusieurs semaines pour animer la ville, devant les bureaux de la Poste à Mahajanga Be. Selon les commerçants les recettes étaient désastreuses.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les commerçants de jouets ont eux aussi enregistré une baisse de leurs ventes. Certains importateurs ont préféré annuler leurs commandes cette année. Les consommateurs se sont tournés vers les jouets bon marché, souvent de fabrication chinoise, ainsi que vers les vêtements d'occasion ou les friperies. D'autres se sont approvisionnés en boissons alimentaires et alcoolisées.

Le coût des volailles sont hors de portée pour certains : ils ont oscillé entre 45 000 ariary pour un petit poulet et 150 000 ariary pour un gros dindon. Les responsables de la ville ont néanmoins déployé des efforts pour décorer la ville et les lieux publics. Les jardins Damour à La Corniche, le célèbre baobab du bord de mer à Mahajanga Be, ainsi que le village touristique ont été illuminés. Un grand sapin décoré a également été installé devant l'hôtel de ville depuis le début de la semaine.