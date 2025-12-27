Madagascar: Toamasina - Les hangars de Ravatomanga perquisitionnés le jour de Noël

Hier, des éléments des Forces de l'ordre sont revenus sur les lieux afin de restituer les objets qu'ils avaient emportés la veille, à savoir un téléviseur, un décodeur, un stabilisateur et un box Wi-Fi.

Pas de répit. La recherche d'argent et d'armes supposément destinés à financer une entreprise de déstabilisation contre le régime de refondation se poursuit. Selon nos informations, un groupe de militaires s'est rendu jeudi dernier, jour de Noël, au siège du Groupe SODIAT à Toamasina pour y mener une perquisition. Cette fois-ci, ce sont les hangars situés dans la ZITAM qui ont été fouillés de fond en comble.

Il s'agirait d'éléments mixtes, composés de militaires, de gendarmes et de policiers, ayant pris part à l'opération. Comme à l'accoutumée, la perquisition aurait été menée sans mandat ni ordre de mission officiel. Aucun responsable des locaux n'a été autorisé à assister à l'opération. Même les avocats et huissiers de justice représentant le Groupe SODIAT auraient été priés de rester derrière la barrière située à l'entrée du site. Selon nos sources, les forces de l'ordre auraient emporté un téléviseur, un stabilisateur, un décodeur et une box Wi-Fi se trouvant dans l'un des hangars, utilisé comme local de vigie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, avant de quitter les lieux, les militaires auraient remplacé les serrures de l'ensemble des hangars, y compris celui loué par la société JIRAMA. Cette démarche pourrait s'expliquer par une éventuelle intention d'utiliser ces locaux pour le stockage de marchandises. C'est probablement dans ce contexte que le ministre de l'Énergie et son staff ont effectué hier un déplacement à Toamasina pour une visite dans la ZITAM.

Notre source indique d'ailleurs que des éléments des Forces de l'ordre sont revenus sur place hier afin de restituer les objets emportés la veille, à savoir le téléviseur, le décodeur, le stabilisateur et la box Wi-Fi. Pour l'heure, la raison de cette restitution reste inconnue. Quoi qu'il en soit, aucun objet n'a finalement été volé dans les hangars du Groupe SODIAT à Toamasina.

Forcing

Avec cette perquisition effectuée le jour de Noël, on peut affirmer que la trêve politique est totalement bafouée sous le régime de la Refondation. Depuis le début du mois de décembre, plusieurs événements susceptibles de ternir l'image du régime se sont succédé, notamment les arrestations, les perquisitions ainsi que le forcing observé dans le remplacement de certains membres de la CENI et de la Haute Cour Constitutionnelle. Cette dynamique pourrait se poursuivre à l'approche des fêtes de fin d'année. Pour revenir à la perquisition menée à Toamasina, les militaires auraient, selon nos sources, promis de revenir sur les lieux. Affaire à suivre.