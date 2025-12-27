Afrique: Classement COFACE - Madagascar toujours dans la catégorie des pays à risque élevé

En matière d'environnement des affaires, Madagascar termine l'année avec une note plutôt morose. Dans son dernier classement sur les risques-pays, COFACE classe le pays dans la catégorie C.

Ce qui signifie qu'aux yeux de cette plateforme de classement, la Grande île est encore et toujours considérée comme présentant un niveau de risque élevé pour les opérations commerciales internationales.

Non-attractif

Ce qui n'est évidemment pas favorable au contexte économique, dans la mesure où le pays est tout simplement considéré comme non attractif pour les partenaires commerciaux internationaux et les investisseurs directs étrangers. En effet, le classement C signifie que le risque d'impayés ou de défaut de paiement des entreprises d'un pays est élevé.

Autrement dit, il est probable qu'une entreprise fasse défaut sur ses paiements à court terme, notamment vis-à-vis de ses fournisseurs ou partenaires commerciaux. Cette réalité incite les opérateurs étrangers à prendre des précautions supplémentaires lorsqu'ils envisagent d'exporter, d'investir ou d'accorder des crédits commerciaux à des entreprises locales. Il s'agit donc d'un signal d'avertissement, qui ne signifie toutefois pas, à ce stade, que la situation est extrêmement préoccupante. Le classement C n'indique pas qu'un pays est en crise grave, mais qu'il présente des risques plus élevés que la moyenne.

Position médiane

Ainsi, dans le classement africain, Madagascar se situe dans une position médiane en termes de risque-pays, c'est-à-dire entre certains pays considérés comme les moins risqués et d'autres affichant un niveau de risque très élevé. Précisons tout d'abord que le classement de la COFACE évalue le risque à travers plusieurs catégories : A1 pour les risques très faibles, A4 pour les risques acceptables, B pour les risques assez élevés, C pour les risques élevés et E pour les risques extrêmes.

Devant Madagascar figurent des pays jugés moins risqués, tels que Maurice, classé A4, ainsi que la Côte d'Ivoire et le Maroc, classés B. Parmi les pays africains présentant un niveau de risque comparable à celui de Madagascar, on retrouve notamment l'Angola, le Cameroun, le Togo, l'Ouganda, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Nigéria et l'Égypte. D'autres pays africains sont, en revanche, plus vulnérables, à l'image du Malawi, classé D, avec un risque très élevé.

Solution adéquate

Une position qui n'est pas encore extrêmement alarmante, mais qui pourrait se détériorer si la crise politique actuelle ne trouve pas rapidement une issue adéquate. En effet, pour la COFACE, l'incertitude politique qui prévaut actuellement est susceptible d'entraîner une aggravation des risques. La société de notation estime que l'instabilité politique accrue, l'incertitude entourant la gouvernance ainsi que le rythme de la transition pèseront sur l'investissement et, par conséquent, sur la croissance en 2025 et 2026.

« À la fin de l'année 2025, les émeutes et les pillages liés aux manifestations ont engendré des pertes économiques significatives, accompagnées de la destruction de plusieurs milliers d'emplois. Le secteur du tourisme a également été durement touché, avec une vague d'annulations de réservations. À ces perturbations se sont ajoutées des grèves ayant paralysé l'activité économique, ainsi qu'une faible production agricole, notamment une récolte de riz exceptionnellement basse en raison d'une pluviométrie insuffisante. Le léger rebond de la croissance initialement anticipé pour 2026 -- porté par l'investissement public dans les infrastructures et l'investissement privé dans les secteurs minier, touristique et des télécommunications -- pourrait ainsi être compromis », souligne la COFACE.