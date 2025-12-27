Madagascar: Enseignement supérieur - Création d'un logiciel détéctant les faux diplômes

Deux promotions d'étudiants baptisées « Loharano » et « Miavaka » issus de l'Ecole Supérieure de Développement Économique et Social (ES-DES) sont sorties récemment au Palais des Sports à Mahamasina.

Ils sont au total 615 étudiants à avoir obtenu leurs diplômes de Licence ou de Master. « Nous les avons formés pour être des leaders capables de contribuer au développement socio-économique de la nation. Ils ont ainsi des responsabilités à assumer, soit en créant leurs propres projets de développement, soit en travaillant au service de l'État et de ses démembrements, notamment en tant que dirigeants d'une collectivité territoriale décentralisée », a indiqué la présidente-directrice générale et fondatrice de cette école supérieure de développement, Hanitriniaina Elea Chilo, lors de cette sortie de promotion.

Pour la représentante du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la formation d'un capital humain directement opérationnel contribue à la lutte contre la pauvreté. Quant à la marraine de ces deux promotions d'étudiants, la directrice de la RNM, Monica Rasoloarison, elle a réitéré que tout développement ne peut se faire sans un changement de mentalité.

Authenticité

Ainsi, cette première université certifiée à l'international ISO 26324:2025 prévoit de mettre en place une co-diplomation avec une université aux États-Unis, afin de soutenir les étudiants souhaitant poursuivre leurs études à l'étranger.

« Ces nouveaux diplômés peuvent désormais effectuer des publications internationales grâce à notre laboratoire numérique LEADER. En effet, leurs diplômes sont reconnus au niveau international. Ce n'est pas tout. Nous avons travaillé pendant cinq ans pour développer un nouveau logiciel permettant de détecter les faux diplômes. Les étudiants, répartis dans les 20 régions de l'île et inscrits au sein de notre établissement, disposent par ailleurs de cartes biométriques. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pourra ainsi vérifier l'identité de chaque étudiant diplômé à travers un QR code. L'authenticité de chaque diplôme pourra ainsi être vérifiée à l'aide d'un téléphone portable Android, d'une tablette ou d'un ordinateur », a expliqué le directeur général de l'ES-DES, Rakoto Manjaka David, lors de cette cérémonie.

Par ailleurs, cette université privée prévoit de mettre gratuitement à la disposition du ministère de tutelle ce nouveau logiciel, dans l'objectif de lancer le défi du zéro faux diplôme dans l'enseignement supérieur à compter de l'année prochaine.