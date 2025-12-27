Afrique Australe: Tempête persistante dans le canal du Mozambique - Vigilance sur les côtes Ouest de Madagascar

Un vaste système orageux continue de sévir dans la partie centrale du canal du Mozambique et s'étend désormais vers les côtes Ouest de Madagascar. La mer est particulièrement agitée, avec des vagues atteignant entre 2,5 et 3,5 mètres, accompagnées de rafales de vent de 45 à 55 km/h.

Selon les prévisions, cette masse nuageuse devrait évoluer dans les cinq prochains jours et se rapprocher des côtes de Menabe et Melaky dans les 48 heures. Le risque qu'elle se transforme en cyclone reste faible, mais les orages et les fortes pluies devraient persister, notamment dans les parties Ouest et centrale du pays.

Vigilance

Les autorités mettent en garde contre l'abondance des précipitations et appellent les pêcheurs ainsi que les transporteurs maritimes opérant sur les côtes de Menabe et Melaky à la prudence, voire à éviter toute sortie en mer. La population est également invitée à suivre attentivement les consignes officielles face à une météo instable et dangereuse.