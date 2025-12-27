Madagascar: Le Pouce Academy - Les futurs talents du ballon rond se forment !

Depuis 2021, l'école de football Le Pouce Academy s'impose comme une pépinière de jeunes talents du football malgache. Après trois années de préparation, la formation a commencé à se mesurer aux compétitions.

Le Pouce Academy commence à se faire un nom dans les tournois de football de la Capitale. Après trois années consacrées aux entraînements et aux matchs amicaux, l'école a franchi le pas vers la compétition officielle. Et les résultats sont déjà au rendez-vous, avec des trophées à la clé. Pas plus tard que le mois dernier, les U11 et U13 ont soulevé les coupes du tournoi Gen Foot, tandis que les U15 ont atteint les demi-finales de l'Orange Cup.

« Notre objectif n'est pas seulement de gagner des compétitions, mais surtout d'initier les enfants et de les faire progresser dans cette discipline. On part de zéro pour les amener vers la performance. C'est pourquoi nous avons attendu trois ans avant de participer à des tournois, et aujourd'hui les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous sommes déjà dans le bain », souligne le président fondateur, Iandry Mario Rakotomaniraka.

Du fitness au football

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'origine, Le Pouce était un club de fitness et de musculation. Mais la structure s'est progressivement orientée vers le football, tout en gardant ses installations à Ampasanimalo : un terrain et une salle, accessibles aux licenciés et aux parents. Aujourd'hui, Le Pouce Academy compte une centaine d'élèves répartis dans cinq catégories mixtes notamment U7, U9, U11, U13 et U15.

Ils sont encadrés par cinq techniciens diplômés et expérimentés. « Pourtant, nous devons limiter les adhésions afin de garantir une formation de qualité et pour qu'ils soient bien servis. C'est notre priorité », ajoute le président fondateur, lui-même passionné et ancien joueur. Nourrie par ses premiers succès, Le Pouce Academy ne compte pas s'arrêter là. Plusieurs projets sont déjà en gestation pour 2026, avec une ambition claire, de contribuer à bâtir un bel avenir pour le football malgache.