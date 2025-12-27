Madagascar: Vigilance « rocheuse » !

Près de 1 500 maisons, 1 490 pour être précis, sont menacées par des éboulements rocheux en raison de la forte pluviométrie des derniers jours. Leurs occupants doivent agir en conséquence, face aux risques sérieux, annoncés par le BNGRC.

Vigilance « rocheuse » !

Le danger réside dans ces rochers, pesant plusieurs tonnes chacun, et qui risquent de s'abattre sur la zone en contrebas de la haute ville. Une vingtaine de rochers a été recensée par les techniciens. Les pluies abondantes qui persistent actuellement, fragilisent le sol et pourraient favoriser la chute de ces rochers. Les quartiers d'Ankadilalana, Ambohipotsy, Faliarivo, Ankazotokana ou encore Andafiavaratra, sont particulièrement concernés.

Pour les foyers les plus concernés, ce n'est certainement pas la première fois qu'ils reçoivent de tels avertissements. Incités à opter pour l'évacuation à chaque période de fortes pluies à répétition, ces familles ne sont pas vraiment nombreuses à le faire, faute de lieux sûrs pour se mettre à l'abri. Pour le moment, il n'y a pas encore de lieu d'hébergement proposé aux familles concernées. De même, il n'est pas encore question d'évacuation forcée.

Ce même scénario se répète quasiment chaque année, à la saison des pluies. Mais jusqu'ici, les avertissements et les incitations au déménagement n'ont pas tellement d'effets sur les familles concernées. Celles-ci choisissent en majeure partie, de rester dans leurs maisons car « n'ayant pas d'autres choix », car ne sachant pas où aller. Pourtant, le danger est réel. On se rappelle de la tragédie survenue il y a quelques années, suite à un éboulement rocheux sur la haute ville. C'est justement afin de ne plus voir de tels drames se reproduire, que les avertissements sont émis. Pour qu'il n'y ait « plus jamais çà » !