Congo-Kinshasa: La peur ne retombe pas à Uvira dix jours après le retrait annoncé de l'AFC/M23

La tension est restée vive vendredi 26 décembre à Uvira, dans la province du Sud-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Alors que les combattants de l'AFC/M23 sont censés avoir quitté la ville depuis le 16 décembre, des tirs ont de nouveau été entendus jusqu'à la mi-journée. Contrairement aux deux jours précédents, marqués par une timide reprise des activités, les habitants sont restés terrés chez eux. La vie est restée quasiment à l'arrêt.

En République démocratique du Congo (RDC), les premiers incidents ont été signalés vers 6 heures du matin. Deux embarcations rapides, des speed boats, stationnées au port de Kalundu, principal port d'Uvira, ont été touchées par des bombardements et ont pris feu.

Selon l'AFC/M23, qui affirme ne pas disposer de force navale, il s'agirait d'embarcations civiles. Le mouvement accuse Kinshasa d'avoir visé et ciblé des civils. De leur côté, des sources des FARDC contactées par RFI indiquent que les attaques ont été menées à l'aide de drones et revendiquent les frappes.

Selon l'armée congolaise, ces embarcations étaient en cours de préparation pour attaquer des unités FARDC positionnées aux alentours de Katongo, à près de dix kilomètres d'Uvira, où des affrontements étaient également signalés par des sources indépendantes.

Des forces de l'AFC/M23 signalées en ville et aux alentours

À la mi-journée, le survol d'Uvira par un aéronef a ravivé la peur parmi les habitants. Sur place, des sources locales affirment apercevoir encore des individus portant des tenues de policiers de l'AFC/M23, même si les engins lourds et le gros des effectifs du mouvement auraient déjà quitté la ville. Interrogé sur cette présence résiduelle, le mouvement armé n'a pas donné suite.

L'AFC/M23 accuse par ailleurs des combattants Wazalendo, alliés aux forces gouvernementales, de se positionner dans les collines autour d'Uvira et d'y organiser des attaques.

Selon des sources militaires, une forte présence de l'AFC/M23 est également signalée à Kiliba. Les FARDC affirment qu'elles entreront dans la localité dans les prochains jours, « avec professionnalisme, sans précipitation ».

Plus au sud, dans la cité de Makobola, aussi bien du côté du territoire de Fizi que d'Uvira, les localités sont passées sous contrôle des FARDC et des Wazalendo depuis jeudi 25 décembre, à 15 heures.

Noël sous haute tension

La situation reste très imprévisible. Illustration : aucune messe de nuit n'a été célébrée pour Noël. Une consigne a été donnée pour que les célébrations religieuses se tiennent uniquement entre 16 heures et 19 heures. Les paroisses de Sange, au nord, et de Makobola, au sud, n'ont pas fonctionné.